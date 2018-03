Die grösste wirtschaftliche Expansion in der Geschichte des Währungsunion bringt Arbeitskräfte zurück in den Arbeitsmarkt. Sie veranlasst Unternehmen zu Investitionen, um alternde Ausrüstung zu ersetzen. Regierungen haben - mit unterschiedlichem Grad des Widerstrebens - sogar Reformen zur Verbesserung der Produktivität umgesetzt.

Das Ergebnis ist, dass die Euroraum-Wirtschaft jetzt in der Lage sein sollte schneller zu wachsen als zuvor, ohne die Inflation anzukurbeln. Bloomberg Economics geht davon aus, dass das so genannte Potenzialwachstum im vergangenen Jahr auf 1,9 Prozent gestiegen ist, verglichen mit 1,2 Prozent im Jahr 2016.

Das ist zwar insgesamt eine gute Nachricht, bedeutet aber auch für den EZB-Präsidenten und seine Kollegen, dass eine sich selbst tragende Inflation weiter entfernt sein könnte als bisher angenommen. Das rechtfertigt Draghis Forderung nach Geduld und Beharrlichkeit bei der Bereitstellung von Stimuli, was darauf hindeutet, dass die Anleihekäufe über den September hinaus verlängert werden und die Zinsen erst spät im Jahr 2019 steigen werden.

"Wenn man den Zyklus anheben kann, dann wird dies - auch ohne Strukturreformen - wahrscheinlich auch das Potenzial erhöhen, denn man bringt Menschen aus der Arbeitslosigkeit, die Produktivität steigt, man beginnt zu investieren", sagte Gilles Moec, Chefökonom bei der Bank of America Merrill Lynch in London und ehemaliger Ökonom bei der französischen Notenbank. "Wahrscheinlich ist das Potenzialwachstum im Euroraum auf dem Weg nach oben, aber unabhängig davon, ob es wahr ist oder nicht, nimmt die EZB die richtige Haltung in Bezug auf Risikomanagement ein."

Lieblingswort der EZB: «Hysterese»

Potenzialwachstum ist die Rate, mit der die Produktionskapazität der Wirtschaft langfristig wachsen kann. Wenn es anzieht, dauert es länger bis der tatsächliche Output diese Kapazität erreicht. Draghi räumte letzte Woche die geänderten Rahmenbedingungen ein, als er bekräftigte, dass bei den EZB-Stimuli Geduld und Beharrlichkeit notwendig seien.

"Auch wenn die Unterauslastung jetzt zurückgeht, müssen Schätzungen bezüglich der Grösse der Produktionslücke mit Vorsicht erfolgen. Ein starkes Wachstum könnte zu einem höheren Produktionspotenzial führen, da die krisenbedingte Hysterese bei einer stärkeren Nachfrage umgekehrt werden könnte. "

Der Begriff "Hysterese" beschreibt, wie Entwicklungen in einem System sich selbst verstärken können. Es war ein Lieblingswort der EZB im Abschwung, als die Arbeitslosigkeit einen Rekordwert von 12,1 Prozent erreichte und die geldpolitischen Entscheidungsträger befürchteten, dass die Menschen die notwendigen Fähigkeiten zum beruflichen Widereinstieg verlieren würden.

Heute bedeutet dies, dass der Konjunkturaufschwung neue Arbeitskräfte wie Frauen und ältere Menschen anzieht, die zuvor nicht nach Arbeit suchten. EZB-Chefökonom Peter Praet sagte in der vergangenen Woche, dass die Notenbanker von der Antwort des Produktionsfaktors Arbeit auf den Aufschwung überrascht seien. Im Vergleich zu 2013 gibt es 5 Millionen weniger Arbeitslose, aber in diesem Zeitraum wurden fast 8 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen.

Kapazitätsengpässe fordern ihren Tribut

EZB-Ratsmitglied Jan Smets sagte in dieser Woche, dass die geldpolitischen Entscheidungsträger "vermuten, dass die Unterauslastung grösser ist, als wir dachten."

Auch die Sachanlageinvestitionen haben sich nach Jahren des Abschwungs wieder erholt. Unternehmen wie Robert Bosch stecken Geld in zwei neue Anlagen für die Herstellung von Chips für Autos und anderen Internet-fähigen Produkten. Die Arbeitsproduktivität hat sich verbessert und wird voraussichtlich weiter steigen.

Silivia Ardagna, Strategin bei Goldman Sachs in London, sagte in einer Einschätzung in dieser Woche, dass die Produktmärkte-Reformen - deren Umsetzung Draghi seit langem von den Regierungen fordert - bedeuten, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass rasch wachsende Volkswirtschaften wie Spanien Kapazitätsengpässe ereichen und die Inflation sich beschleunigt.

Kurzfristig fordern die Kapazitätsengpässe ihren Tribut. Eine von IHS Markit erstellte Messgrösse für die Aktivivät im Privatsektor ist im März abgesackt, nachdem Unternehmen Engpässe in der Lieferkette und Fachkräftemangel berichteten. Dies deutet zwar auf eine gesunde Grundnachfrage hin, die mit künftigen Investitionen und Ausbildungsmassnahmen in Einklang gebracht werden kann, bringt aber auch für die EZB das Bild durcheinander.

Die Auswirkungen auf die Unterauslastung werden ein Faktor für bevorstehende geldpolitische Entscheidungen sein, sagten Vertreter, die mit den Diskussionen des EZB-Rats vertraut sind und um Anonymität baten, da die Überlegungen vertraulich seien. Die EZB schätze die Potenzial-Wachstumsrate derzeit auf 1,2 bis 1,4 Prozent im Vergleich zu 0,9 Prozent im Jahr 2011, so eine der Personen. Ein EZB-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

Wenn die Wirtschaft schneller wachsen kann, ohne zu überhitzen, erhalten die geldpolitischen Entscheidungsträger mehr Spielraum, um die Geldpolitik vorerst locker zu lassen. Dies bedeutet auch, dass die Zinsen, wenn sie zu steigen beginnen, sich letztlich auf einem höheren Niveau einpendeln, als dies sonst der Fall gewesen wäre, was den Zentralbanken bei der nächsten Krise mehr Schlagkraft geben würde.

(Bloomberg)