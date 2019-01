Notenbank-Chef Mario Draghi dämpfte entsprechende Börsenerwartungen am Donnerstag nach der Zinssitzung in Frankfurt deutlich. Der Italiener signalisierte, dass es wahrscheinlich nicht dazu kommen wird, sollte die aktuelle Konjunkturabkühlung anhalten. Es folgt eine Übersicht über die Zinsschritte der Europäischen Zentralbank (EZB) seit 2011:

Trichets Zinsschritte 2011

Die EZB hatte letztmalig im Jahr 2011 kurz vor dem Höhepunkt der Euro-Schuldenkrise - damals noch unter Draghis Vorgänger Jean-Claude Trichet - ihre Zinsen angehoben. Gleich zwei Mal erhöhte sie in diesem Jahr ihre drei Schlüsselsätze. Im April wurde unter anderem der Leitzins zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent angehoben. Im Juli erfolgte dann der zweite Schritt beim Leitzins auf 1,50 Prozent.

Rücknahme der Schritte von Trichet

Unter Trichets Nachfolger Draghi ging die EZB mit ihren Zinsen stets nur in eine Richtung - nach unten. Schon wenige Tage nach Draghis Amtsantritt im November 2011 senkte die EZB alle drei Schlüsselsätze um jeweils 0,25 Prozentpunkte. Bereits einen Monat später im Dezember erfolgte der zweite Schritt. Der Leitzins lag damit Ende 2011 bei 1,00 Prozent - so niedrig war er zuvor lediglich zeitweise im Jahr 2009. Die Turbulenzen an den Finanzmärkten hatten damals erheblich zugenommen und die Euro-Zone steuerte auf den Höhepunkt der Euro-Schuldenkrise zu.

Umschalten auf Krisenmodus

Spätestens seit dem Jahr 2012 befand sich die EZB im geldpolitischen Krisenmodus. Im Juli wurden alle drei Schlüsselsätze nochmals um 0,25 Prozentpunkte heruntergenommen. Der Einlagenzins für das Parken überschüssiger Liquidität bei der Notenbank sank damals erstmals auf 0,0 Prozent. Auf diesem Niveau blieb er bis zum Juni 2014, als er erstmals auf minus 0,10 Prozent herabgesetzt wurde. Seitdem müssen Geschäftsbanken im Euro-Raum Strafzinsen auf ihre Einlagen bei der Notenbank zahlen. Der Satz wurde in der Folge noch stärker ins Minus gesetzt. Der bislang letzte Schritt nach unten erfolgte auf der Zinssitzung im März 2016. Seitdem liegt der Einlagenzins bei minus 0,40 Prozent.

Seit März 2016 liegt zudem der Leitzins auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Der Spitzensatz zur kurzfristigen Geldversorgung der Banken steht von da an bei 0,25 Prozent. Seit diesem Zeitpunkt tasteten die Währungshüter ihre drei Schlüsselzinsen nicht mehr an. In ihrem offiziellen geldpolitische Ausblick stellen sie in Aussicht, ihre Sätze noch bis mindestens über den Sommer hinaus nicht anzutasten.

(Reuters)