Dies sagte EZB-Ratsmitglied und Chef der irischen Notenbank Gabriel Makhlouf. Die Aussichten für eine Zinserhöhung seien allerdings weniger klar.

Es sei noch zu früh, um die Auswirkungen des Konflikts auf die Wirtschaft abzuschätzen, sagte Makhlouf in einem am Mittwoch geführten Bloomberg-Interview in Paris. Gleichzeitig erhole sich die Eurozone von den Coronavirus-Beschränkungen, der Konsum steige und der Arbeitsmarkt befinde sich "in einem viel positiveren Gesundheitszustand", sagte er.

"Es ist durchaus möglich, dass wir im März Entscheidungen darüber treffen können, was mit dem Programm zum Ankauf von Vermögenswerten geschieht", sagte er. "Ich persönlich habe nicht das Gefühl, Ihnen sagen zu können, was mit den Zinssätzen wann passiert. Ich würde es vorziehen, mir im Laufe der Zeit ein paar mehr Optionen offen zu halten."

Sanktionen verkomplizieren

Makhlouf äusserte sich in dem Interview, bevor russische Truppen am frühen Donnerstag Ziele in der gesamten Ukraine angriffen. Seine Aussagen hätten auch danach noch Bestand, teilte die irische Zentralbank mit. Die Operationen von Präsident Wladimir Putin zur Entmilitarisierung des Landes wurden international verurteilt und führten zur Androhung weiterer "strenger Sanktionen" gegen Moskau durch die USA, was die Märkte weltweit abstürzen liess. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verhängte das Kriegsrecht.

Sanktionen gegen Russland und die Aussicht auf höhere Energiepreise verkomplizieren die Bemühungen der EZB, der anziehenden Inflation entgegenzuwirken, ohne die wirtschaftliche Erholung zu beeinträchtigen. Es wird erwartet, dass die Währungshüter auf ihrer Sitzung am 10. März, bei der auch neue Konjunkturprognosen vorliegen, ihren geldpolitischen Kurs abstimmen wird.

Eine mögliche Entscheidung könnte sein, die Käufe von Vermögenswerten - die derzeit mindestens bis Oktober fortgesetzt werden sollen - entweder im zweiten oder dritten Quartal des Jahres zu beenden, so Makhlouf. Diese Entscheidung werde "sehr stark" von den neuen Projektionen abhängen.

Dies deckt sich in etwa mit den Ansichten anderer Geldpolitiker, die ein Ende der EZB-Anleihekäufe für Ende September ins Auge gefasst haben. Das slowakische EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir hat den August - wenn sich der Handel üblicherweise verlangsamt - als möglichen Endtermin vorgeschlagen.

Makhlouf äusserte sich zurückhaltend, was die Anhebung des Einlagensatzes der EZB angeht, der seit 2019 auf einem Rekordtief von -0,5 % liegt. Die Geldmärkte setzen derzeit auf eine einzige Zinserhöhung um einen Viertelpunkt bis zum Jahresende.

"Diejenigen, die glauben, dass wir die Zinssätze bald anheben werden, gehen von einem völlig anderen Zeitplan aus als dem, nach dem wir arbeiten und den wir angekündigt haben", sagte er und bekräftigte die Absicht der EZB, zunächst die Anleihekäufe zu beenden, bevor sie die Zinssätze anpasst.

«Eine Menge Unsicherheit»

Makhlouf sagte, er würde einen Ansatz bevorzugen, der der EZB die Möglichkeit gibt, mit einer Zinserhöhung länger zu warten. Der aktuelle Plan sieht vor, dass eine erste Straffung "kurz" nach dem Ende der Anleihekäufe erfolgen soll - ein Ausdruck, den er aus der Erklärung der Zentralbank gestrichen sehen wollte.

"Wir müssen die Wahlfreiheit behalten, was wir wann tun – besonders in dieser Welt", sagte er. "Es gibt immer noch eine Menge Unsicherheit da draussen, ungeachtet der Richtung, in die wir uns bewegen."

Ein Hauptgrund für sein Zögern, eine Anhebung der Kreditkosten zu diskutieren, sei die Frage, wie "dauerhaft" der derzeitige Preisdruck sein werde, sagte Makhlouf. Auch die Aussichten für die Lohnentwicklung, die von vielen EZB-Vertretern als wichtiger Faktor für ihre Entscheidungen genannt werden, sind noch unsicher.

"Ich vermute, dass das Bild zum Thema Löhne erst im Laufe des Jahres klarer werden wird", sagte er. "Ich kann mir gut vorstellen, dass bis zum Juni und der Septemberprognose, wenn die Entwicklung so weitergeht, der Weg zur Normalisierung immer klarer wird."

(Bloomberg)