Die Europäische Zentralbank hat an ihrer Sitzung vom Donnerstag beschlossen, die Zinssätze unverändert zu lassen. Somit verbleiben der Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte sowie die Zinssätze für die Spitzenrefinanzierungsfazilität und die Einlagefazilität unverändert bei 0 Prozent, 0,25 Prozent beziehungsweise minus 0,40 Prozent.

Die Währungshüter deuteten in ihrem neuen Ausblick aber auch die Möglichkeit noch tieferer Schlüsselzinsen bis Mitte 2020 an. Laut ihrer bisherigen Prognose wollte die EZB bis dahin nicht an den Schlüsselsätzen rütteln. Zudem beauftrage die Notenbank ihre Ausschüsse, alle Optionen zu prüfen, darunter Staffelzinsen sowie erneute Anleihenkäufe. Eine Abkehr von der ultra-lockeren Geldpolitik, wie sie vor allem in Deutschland gefordert wird, rückt damit in immer weitere Ferne.

An den Börsen wird bereits fest damit gerechnet, dass die Währungshüter den sogenannten Einlagensatz im September weiter in den negativen Bereich drücken. Schon seit 2014 müssen Geldhäuser auf ihre Einlagen bei der EZB Strafzinsen zahlen. Aktuell liegt der Satz bei minus 0,4 Prozent.

«Signifikante geldpolitische Impulse»

An der Medienkonferenz stellte EZB-Präsident Mario Draghi denn auch eine deutliche Lockerung der Geldpolitik in Aussicht und hat dies unter anderem mit geopolitischen Risiken und Protektionismus erklärt. Es seien "signifikante geldpolitische Impulse" notwendig, sagte Draghi im Anschluss an die Zinsentscheidung. Er bekräftigte frühere Aussagen, dass die Notenbank bereit sei, alle geldpolitischen Instrumente anzupassen.

Der konjunkturelle Ausblick werde immer schlechter, sagte Draghi weiter. Er verwies vor allem auf die negative Entwicklung in der Industrie. Die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit trübe ausserdem den Ausblick, so der EZB-Präsident.

Zuvor hatte die Notenbank angekündigt, dass unter anderem die Einführung von Staffelzinsen geprüft werde. Um die Geschäftsbanken der Eurozone nicht zu sehr zu belasten, sollen Optionen geprüft werden, darunter ein Strafzins auf geparktes Geld. Ausserdem sollen Mitarbeiter der EZB Optionen für mögliche neue Anleihekäufe prüfen.

