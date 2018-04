Die Erfahrungen der US-Notenbank Federal Reserve beim Ende der quantitativen Lockerung, der Erhöhung der Zinsen und dem Beginn der Bilanzschrumpfung dienen sowohl als Orientierungshilfe als auch Warnung für den Präsidenten der Europäischen Zentralbank. Es ist ein einfaches Beispiel dafür, was Draghi und seine Kollegen anstreben oder vermeiden sollten.

"Es ist ja kein Geheimnis, dass wir als EZB das sehr genau beobachten, was die Fed hier gemacht hat und macht", sagte Ratsmitglied Ewald Nowotny am 27. März.

Die EZB-Notenbanker sind weitgehend den Fußstapfen ihrer US-Kollegen gefolgt und haben zugesichert, die Zinsen bis weit nach dem Ende der Anleihenkäufe unverändert zu lassen sowie fällig werdende Anleihen wieder anzulegen. Sie haben auch vom so genannten "Taper Tantrum" gelernt - als die Bondrenditen deutlich kletterten nachdem die Fed erstmals ein möglichen Auslaufen der Käufe erwähnte - , dass Änderungen der Geldpolitik rechtzeitig signalisiert werden sollten.

Die Erfahrungen der Fed beinhalten eine weitere Warnung: Robustes Wachstum ist keine Garantie für Inflation. Für Draghi, der so viel von der Feuerkraft der EZB aufgebraucht hat, um die Gefahr einer Deflation abzuwenden, ist das ein Grund mehr, geduldig zu sein.

"Die Fed hätte jederzeit eine Kehrwende machen können, sie konnten stoppen und korrigieren", sagt Gilles Moec, Chef-Europa-Ökonom bei Bank of America Merrill Lynch in London und ehemaliger Volkswirt bei der Banque de France. "Die EZB hat keinen Spielraum für Fehler."

Hier sind einige Lehren für die EZB aus dem Fed-Ausstieg, wie sie Ökonomen sehen.

Achte auf deine Wortwahl

Als der damalige US-Notenbankchef Ben Bernanke im Mai 2013 sagte, die Anleihekäufe der Fed könnten gedrosselt werden, reagierten die Anleger verschreckt und die Marktverwerfungen waren weltweit zu spüren. Draghi hat das zur Kenntnis genommen und den Anlegern im Sommer jenes Jahres versichert, wenn sich die EZB-Leitzinsen überhaupt ändern würden, dann würden diese gesenkt. Eine derartige Forward Guidance wurde zu einem Schlüsselelement seiner Strategie.

Seitdem hat Draghi wiederholt bekräftigt, die Stimuli beizubehalten. Er vermied das T-Wort (Tapering), obwohl die EZB das monatliche Tempo ihres eigenen Anleihekaufprogramms von 80 Milliarden Euro auf 60 Milliarden Euro und dann auf 30 Milliarden Euro verlangsamt hat. Die Käufe haben immer noch kein festes Enddatum.

"Die Fed hat 2013 Fehler bei der Kommunikation gemacht", sagt Marco Valli, Ökonom bei UniCredit in Mailand. "Als Reaktion hat die EZB ihre Rhetorik der Ruhe und Vorsicht betont."

Beschränke deine Handlungsfreiheit nicht

Als die Fed anfing, die Anleihekäufe zu reduzieren, versprach sie, die Zinsen bis "weit über" einen Rückgang der Arbeitslosenquote auf unter 6,5 Prozent hinaus unverändert zu lassen. Als die Arbeitslosigkeit rasch auf diese Zahl zusteuerte, ohne dass sich Inflation abzeichnete, mussten die geldpolitischen Entscheidungsträger betonen, dass die Zinsen wahrscheinlich erst "beträchtliche Zeit" nach dem Ende der quantitativen Lockerung steigen würden.

Die EZB hat diesen Ansatz von Anfang an verfolgt und gesagt, sie erwarte nicht bis "weit über den Zeithorizont" ihres "Nettoerwerbs von Vermögenswerten hinaus" die Zinsen anzuheben. Dieser vage Begriff muss jedoch möglicherweise weiter geklärt werden. Während die Fed ein Jahr nach dem Ende der quantitativen Lockerung die Fremdkapitalkosten erhöhte, setzen Anleger bei der EZB auf eine Zeitdifferenz von nur sechs Monaten, die - anders als die Fed - von unter Null ausgehen wird.

"Die Fed hat die Märkte nicht ausreichend auf das Ende der quantitativen Lockerung vorbereitet, und sie haben angenommen, dass Zinserhöhungen bald folgen würden", sagt Nick Kounis, Ökonom bei ABN Amro in Amsterdam. "Die EZB hat hart daran gearbeitet, beides zu entwirren."

Inflation ist nicht das, was sie einmal war

Der drittlängste Konjunkturaufschwung hat die US-Inflation nicht auf das Zwei-Prozent-Ziel der Fed gebracht. Und die EZB geht trotz der rasch sinkenden Arbeitslosigkeit nicht davon aus, ihr Ziel von knapp unter zwei Prozent bis mindestens Ende 2020 zu erreichen.

"Es gibt eine Debatte, dass die wirtschaftliche Unterauslastung unterschätzt wird, sowohl in den USA als auch in Europa, wo die Arbeitslosigkeit weiter sinkt, ohne Lohnwachstum und Inflation anzuschieben", sagt Frederik Ducrozet, Ökonom bei Banque Pictet in Genf. "Ich schätze, dass die EZB dieses Argument nutzt, um noch vorsichtiger zu agieren."

Es wird lange, lange dauern

Wie die Fed beabsichtigt die EZB, das Volumen ihrer QE-Bestände - die mindestens 2,55 Billionen Euro erreichen dürften - beizubehalten, indem sie die Erlöse aus fällig werdenden Papieren reinvestiert. Die Fed hat gerade mal begonnen, ihre Reinvestments zu drosseln, um ihre Bilanz zu schrumpfen - ein schrittweises, im Verlauf befindliches Verfahren, das die Währunghüter in Frankfurt genau beobachten werden. Daraus folgt, dass Draghi zwar im Euro-Währungsgebiet die außerordentlichen Stimulus-Maßnahmen eingeführt hat, jedoch sein Nachfolger im November 2019 derjenige sein dürfte, der den Weg aus diesen heraus weisen muss.

"Draghi möchte vielleicht klar über die Ausstiegsstrategie sprechen, aber er wird wohl den Handlungsspielraum für seinen Nachfolger nicht einschränken wollen", sagt Richard Barwell, Ökonom bei BNP Paribas Asset Management in London. "Die Frage ist, ob der nächste EZB-Chef sich daran halten oder einen anderen Mix wählen wird."

(Bloomberg)