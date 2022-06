"Wir sind fest entschlossen, eine ungerechtfertigte Fragmentierung einzudämmen, die die geldpolitische Transmission beeinträchtigen würde", sagte das finnische EZB-Ratsmitglied Olli Rehn am Samstag auf einer Podiumsdiskussion, der Federal Reserve Bank of Dallas. Er wies darauf hin, dass er "als Mitglied des EZB-Rates und nicht in dessen Namen" spreche.

Rehn - ein gemässigtes Mitglied des EZB-Rats - wandte sich gegen Bedenken, dass diese Praxis der Unterstützung von Bonds aus Ländern, die mit hohen Schuldenlasten zu kämpfen haben, einer Finanzierung ihrer Regierungen gleichkommt. "Wir sind fest entschlossen, fiskalische Dominanz - und/oder finanzielle Dominanz - zu verhindern", sagte er.

Der EZB-Rat hatte letzte Woche eine Dringlichkeitssitzung abgehalten, um über das Instrument zur Bekämpfung ausufernder Renditeabstände zu beraten. Davor waren die italienischen Renditen in die Höhe geschnellt, nachdem die EZB angekündigt hatte, die Zinssätze zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt anzuheben, um die Rekordinflation einzudämmen.

Vorerst kann sich die EZB auf die Reinvestition fällig werdender Anleihen aus ihrem Anleihekaufprogramm stützen, das zur Unterstützung notleidender Länder umgelenkt werden kann. Die Flexibilität bei den Ankäufen von Vermögenswerten "hat uns geholfen, einer gestörten Übertragung der Geldpolitik entgegenzuwirken" und wird "fest in unserem politischen Instrumentarium verbleiben", so Rehn.

Darüber hinaus bestehe "im Fall von tiefgreifenden strukturellen wirtschaftlichen Schwächen und Problemen mit der Schuldentragfähigkeit immer die Möglichkeit, geldpolitische Outright-Geschäfte zu aktivieren, denen ein Programm des Europäischen Stabilitätsmechanismus vorausgehen würde", sagte er und bezog sich dabei auf das OMT-Instrument, das vor einem Jahrzehnt unter Führung von EZB-Präsident Mario Draghi entwickelt, aber nie eingesetzt wurde.

