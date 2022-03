Sie signalisierte am Donnerstag, ihre milliardenschweren Anleihenkäufe schneller zurückzufahren und im dritten Quartal ganz auslaufen zu lassen. Das Ende der Käufe stehe allerdings unter der Bedingung, dass sich die Inflation auf mittlere Sicht auch nach dem Auslaufen der Anleihenkäufe wie von den Währungshütern erwartet entwickelt. Der Euro zog nach dem EZB-Entscheid deutlich an auf 1,1101 Dollar von zuvor 1,1035 Dollar, während der Dax seine Verluste wegen der behutsamen Straffung der Geldpolitik ausbauten.

Das Anleihenprogramm APP wird schneller zurückgefahren als bislang geplant. Es soll im April eine monatliches Volumen an Zukäufen von 40 Milliarden Euro haben, im Mai dann auf 30 Milliarden und im Juni auf 20 Milliarden Euro eingedampft werden. Ursprünglich sollte diese Summe erst ab Oktober erreicht werden. Zugleich werden die Anleihenzukäufe im Rahmen des Pandemie-Notprogramms PEPP zum Ende des Monats wie geplant gestoppt.

Zinswende erst 2023?

Der EZB-Rat verschaffte sich zudem mit Blick auf eine Zinswende mehr Spielraum: Sie werde "einige Zeit" nach dem Ende der Anleihen-Zukäufe vollzogen, teilten die Währungshüter mit. Bislang hatten sie signalisiert, dass sie "kurz" nach dem Aus für die Bondkäufe kommen würde. "Das klingt jedenfalls nicht nach einer Zinsanhebung noch im laufenden Jahr sondern ist wohl eher Bestandteil des Jahres 2023", sagte Chefökonom Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank.

Zugleich strich der EZB-Rat auch eine Passage aus dem Text, die auch die Möglichkeit niedrigerer Zinsen vorsah. Den Schlüsselzins beließen die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde nun auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Zugleich müssen Banken Strafzinsen zahlen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank horten. Dieser sogenannte Einlagesatz liegt weiterhin bei minus 0,5 Prozent.

Die EZB hält die Tür zugleich für eine Erhöhung offen. Er steht bereit, "alle seine Instrumente" bei Bedarf anzupassen. Damit will er sicherstellen, dass sich die Inflation mittelfristig bei dem Zielwert von 2,0 Prozent stabilisiert. Zuletzt war die Teuerung mit 5,8 Prozent aber weit darüber hinausgeschossen. Die russische Invasion in der Ukraine bezeichnete der Rat als "Wendepunkt für Europa". Die EZB werde alles tun, um Preis- und Finanzstabilität zu sichern.

Experten sagten dazu in ersten Reaktionen:

Jörg Krämer, Commerzbank-Chefökonom: "Die EZB hat heute trotz des Ukraine-Kriegs immerhin beschlossen, ihre Nettoanleihekäufe im dritten Quartal zu beenden, sofern es nicht zu negativen Überraschungen kommt. Das ist ein erster Schritt, die sehr lockere Geldpolitik zu normalisieren. Aber bis zur ersten Zinserhöhung ist es noch ein langer Weg. Diese im Vergleich zur US-Zentralbank zögerliche Vorgehensweise ist mit Blick auf die massiv gestiegenen Inflationsraten riskant."

Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer Bankenverband BDB: "Auch wenn die Europäische Zentralbank ihre Anleihekäufe schneller zurückfährt, als noch vor kurzem geplant: Sie darf auch bei den Leitzinsen nicht mehr länger zögern. Sie muss noch in diesem Jahr die Negativzinspolitik beenden: Der Krieg in der Ukraine führt zu einem Preisschock bei den Rohstoffen. Das wird über kurz oder lang die Wirtschaft mit Wucht treffen. Die ohnehin zu hohe Inflation zieht weiter an, die Unsicherheiten wachsen.

Es droht sogar Stagflation. Darunter leiden Wirtschaft und Verbraucher. Der negative Leitzins passt nicht mehr zur fundamental veränderten Lage. Er hilft auch nicht dabei, Finanzmärkte und Kreditvergabe zu stabilisieren. Um Blockaden an den Finanzmärkten zu vermeiden, stehen der EZB wirkungsvollere Instrumente zur Verfügung: Sie könnte ein zeitlich befristetes Notfallprogramm auflegen, um Wertpapiere aufzukaufen. Dieses Programm müsste kurzfristig vorbereitet und bei Bedarf aktiviert werden. Als wirksames Instrument gegen eine drohende Kreditklemme haben sich in der Pandemie zudem Sonderkonditionen für gezielte Langfristtender erwiesen."

Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank: "Es sind Schicksalsmonate für der EZB. Der Energiepreisschock wird die Teuerungsraten auf neue Höhen treiben. Die europäischen Währungshüter laufen Gefahr, dass sie bei einer zu lockeren Handhabung der Geldpolitik einen historischen Fehler begehen. Die EZB räumt den wirtschaftlichen Risiken bedingt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine den Vorrang ein. Zinserhöhungen könnten laut der EZB, nachdem die Anleihekäufe eingestellt werden, nach einiger Zeit erfolgen. Das klingt jedenfalls nicht nach einer Zinsanhebung noch im laufenden Jahr sondern ist wohl eher Bestandteil des Jahres 2023.

Die EZB muss raus aus den Anleihekäufen. Ein Stopp der Wertpapierkäufe würde den europäischen Währungshütern ermöglichen rasch mit einer Zinserhöhung auf die Inflationsentwicklung zu reagieren. Solange aber die ultra-expansive Geldpolitik in Kraft ist, bedarf es eines Vorlaufs, weil in einem ersten Schritt zunächst die Wertpapierkäufe gestoppt werden müssen. Damit verstreicht aber wertvolle Zeit."

Friedrich Heinemann, ZEW-Institut: "Der Krieg in der Ukraine hat die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung der Eurozone massiv steigen lassen. Zwei Wochen nach Kriegsausbruch ist es unabsehbar, wie stark der Konflikt die Erholung der Wirtschaft dämpfen wird. Es ist nachvollziehbar, dass sich die EZB noch etwas Zeit nimmt, bevor sie die geldpolitische Wende einleitet. Dass diese Wende kommen muss, ist durch den russischen Überfall auf die Ukraine aber letztlich noch dringender geworden.

Der neuerliche Energiepreisanstieg wird die Inflation kurzfristig noch weiter anheizen. Noch wichtiger für die Geldpolitik sind die ausgelösten Inflationsprozesse. Der zu beschleunigende Umbau der Energieversorgung wird kostspielig und über Jahre die Preise treiben. Ausserdem können es sich die Gewerkschaften in den kommenden Tarifrunden anders als im letzten Jahr nicht länger leisten, den sehr starken aktuellen Kaufkraftverlust der Löhne einfach zu ignorieren. Der Krieg wirkt längerfristig inflationär und auf diese Gefahr muss der EZB-Rat bald eine überzeugende Antwort finden."

(Reuters)