Der Anstoß für zusätzliche Stützungsmaßnahmen kam von Mario Draghi. Der EZB-Präsident sagte in der vergangenen Woche, dass weitere Impulse benötigt werden, wenn sich die Aussichten nicht verbessern. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit, die hauptsächlich durch den Handelskonflikt geschürt wird, seien die Abwärtsrisiken für Wachstum und Inflation jetzt eingetreten, sagte Draghi.

Die meisten von Bloomberg befragten Ökonomen erwarten, dass der EZB-Rat auf seiner Sitzung am 25. Juli seine Wortwahl zur Geldpolitik ändern wird, um zu zeigen, dass die Zinsen möglicherweise sinken werden. Die gegenwärtige Formulierung lautet, dass sie "mindestens über die erste Hälfte des Jahres 2020 auf ihrem aktuellen Niveau bleiben werden".

Die Befragten gehen davon aus, dass die bereits auf einem Rekordtief liegenden Einlagenzinsen im September um 10 Basispunkte auf minus 0,5% gesenkt werden. HSBC prognostiziert für Dezember eine zweite Reduzierung in der gleichen Größenordnung, und ABN Amro erwartet Anfang nächsten Jahres eine zweite Senkung. Die Geldmärkte preisen eine Senkung um 10 Basispunkte im September ein.

Zuvor hatten die geldpolitischen Entscheidungsträger gehofft, nächstes Jahr langsam wieder zu höheren Zinsen zurückzukehren. Nun aber stellen sie sich auf eine längere Phase einer sogar noch lockereren Geldpolitik ein angesichts des von den USA getriebenen Protektionismus, der die Weltwirtschaft belastet. Die Federal Reserve dürfte in diesem Jahr ebenfalls die Zinsen senken, während Länder wie Australien, Russland, Indien und Chile bereits mit einer Lockerung begonnen haben.

"Die EZB muss gross zulangen"

Die meisten Befragten gaben an, dass die EZB wahrscheinlich Maßnahmen wie Ausnahmeregelungen einführen wird, um die Auswirkungen der Negativzinsen auf die Banken abzuschwächen. Die Kreditinstitute haben beklagt, dass die Kosten für ihre Übernachtreserven nicht ohne Weiteres an ihre Einlagenkunden weitergereicht werden können, was die Rentabilität beeinträchtigt. Einige Notenbanker sind besorgt, dass die Banken sich irgendwann veranlasst sehen, die Kreditvergabe zurückzufahren.

Die Ökonomen sind größtenteils uneins, ob die EZB in naher Zukunft den Kauf von Vermögenswerten in großem Stil wieder aufnehmen wird. Die Mehrheit ist der Meinung, dass dies nicht der Fall sein wird. Die Zentralbank hat die quantitative Lockerung erst Ende letzten Jahres beendet, nachdem sie seit 2015 für 2,6 Billionen Euro Anleihen gekauft hatte.

Diejenigen Analysten, die mehr QE erwarten, schätzen, dass die Käufe gegen Ende dieses Jahres starten werden und für 15 Monate mit einem monatlichen Volumen von 30 Milliarden Euro laufen dürften.

"Die EZB muss groß zulangen, um die Märkte zu schockieren", sagte Piet Christiansen. Der leitende EZB- und Euroraum-Analyst bei Danske Bank erwartet eine Zinssenkung um 20 Basispunkte und die Wiederaufnahme von QE im September. "Wir vertrauen darauf, dass die EZB liefern wird."

Diese Art von Impulsen würde laut Umfrage wahrscheinlich Änderungen der von der Zentralbank selbst auferlegten Obergrenze für Käufe erforderlich machen. Derzeit kann sie nicht mehr als 33% einer Staatsanleihe-Emission - oder 25% einer Anleihe mit einer sogenannten Collective Action Clause - und 50% einer von einem supranationalen Institut begebenen Anleihe halten.

Draghi signalisierte letzte Woche, dass diese Beschränkungen gelockert werden könnten, um der Konjunkturlage im Euroraum Rechnung zu tragen. Damit nimmt die Aussicht auf rechtliche Anfechtungen zu, da diese Beschränkungen verhindern sollen, dass die EZB gegen das EU-Verbot der monetären Staatsfinanzierung verstößt.

