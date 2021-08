"Wir machen Fortschritte. Wir sind auf dem besten Weg zu dem Punkt, an dem es für die Fed angemessen wäre, ihre monatlichen Anleihekäufe in Höhe von 120 Milliarden Dollar zu reduzieren und schließlich die Zinssätze zu erhöhen", sagte der Präsident Notenbank von Chicago, Charles Evans, am Dienstag. Er wolle "noch ein paar" monatliche Beschäftigungsberichte abwarten, bevor er das Gefühl habe, dass genügend Fortschritte gemacht worden seien, um mit der Kürzung der Notfallprogramme zu beginnen, die zur Überwindung der Pandemie aufgelegt wurden.

Die Debatte über die Neuausrichtung der Geldpolitik für die Zeit nach der Pandemie spaltet derzeit die Währungshüter: Während einige seiner Kollegen davon ausgehen, dass die Inflation im nächsten Jahr bei oder über drei Prozent liegen wird, geht Evans davon aus, dass sie mit der Erholung der Wirtschaft auf fast zwei Prozent zurückgehen wird - ein Argument dafür, die Geldpolitik und die Kreditbedingungen locker zu halten.

(Reuters)