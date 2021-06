Von Reuters befragte Ökonomen rechnen unisono damit, dass der Leitzins in der Spanne von null bis 0,25 Prozent gehalten wird. Zugleich wird an den Finanzmärkten mit Spannung erwartet, ob die Währungshüter beim Zinsausblick womöglich eine Erhöhung im Jahr 2023 ins Auge fassen. Zudem könnte Fed-Chef Jerome Powell auf der Pressekonferenz nach dem Zinsbeschluss Einblick in interne Debatten über die Fortdauer der Krisenpolitik geben.

Mit massiven Geldspritzen von monatlich 120 Milliarden Dollar päppelt die Federal Reserve die US-Wirtschaft auf, die nach der Krise aber wieder in Schwung gekommen ist. Sie hat als Richtschnur vorgegeben, an den Anleihenkäufen im bisherigen Umfang so lange festzuhalten, bis erhebliche Fortschritte bei der Preisstabilität und bei der Arbeitslosigkeit erreicht sind.

Während die Aufholjagd am Jobmarkt zuletzt hinter den Erwartungen zurückblieb, stiegen die Verbraucherpreise stärker als es der Fed lieb sein kann: Sie kletterten um 5,0 Prozent und damit so stark wie seit 2008 nicht mehr. Konkrete Signale für ein Zurückfahren der Käufe erwarten viele Beobachter jedoch noch nicht. Gelegenheit hierfür könnte die nächste Zinssitzung Ende Juli oder die Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole bieten, die Ende August diesmal wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden wird.

(Reuters/cash)