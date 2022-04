Angesichts der hohen Inflation sei es angemessen, etwas schneller voranzuschreiten, sagte Fed-Chef Jerome Powell am Donnerstag auf der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF): "Ich würde sagen, 50 Basispunkte werden für die Sitzung im Mai auf dem Tisch liegen."

Die Wall Street regierte prompt negativ auf die Äusserungen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Donnerstag 1,1 Prozent auf 34'792,76 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,5 Prozent auf 4393,66 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rutschte um 2,0 Prozent auf 13'720,45 Zähler ab. Wachstumsstarke Technologiekonzerne leiden unter steigenden Zinsen besonders." Powell deutet an, dass es nicht einfach sein wird, eine Rezession zu vermeiden. Das ist neu", sagte Tim Ghriskey, Portfolio-Stratege bei Ingalls & Snyder in New York.

Angesichts des hohen Inflationsdrucks wird an den Finanzmärkten bereits mit ungewöhnlich grossen Zinsschritten im Mai und Juni von jeweils einem halben Prozentpunkt gerechnet. Zuletzt hatte der Notenbanker James Bullard auch einen Schritt von 0,75 Prozent auf der Mai-Sitzung nicht ausgeschlossen. Börsianer erwarten, dass die Fed den Leitzins bis zum Jahresende auf eine Bandbreite zwischen 2,75 und 3,0 Prozent anheben wird, Bullard hatte gar von 3,5 Prozent gesprochen. Das setzt mehrere Erhöhungen voraus. Nächste Zinssitzung ist am 3. und 4. Mai.

Die US-Inflation war im März auf den höchsten Stand seit über 40 Jahren gestiegen. Waren und Dienstleistungen kosteten im Schnitt 8,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. "Wir sind wirklich entschlossen, unsere Instrumente einzusetzen, um die Inflation zurückzudrängen", sagte Powell. Er räumte zugleich ein, die Hoffnung der Fed, die Inflation werde im Zuge der Wiedereröffnung der Wirtschaft nach der Pandemie zurückgehen, habe sich bisher nicht erfüllt. "Diese Erwartungen wurden in der Vergangenheit enttäuscht. Wir wollen tatsächlichen Fortschritt sehen."

