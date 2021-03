Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell beließen den Leitzins am Mittwoch in der Spanne von null bis 0,25 Prozent. Zugleich gehen sie im Mittel davon aus, dass er auch bis Ende 2023 nicht angehoben wird. Sie rechnen für 2021 mit dem kräftigsten Aufschwung seit den 1970er Jahren, wenn das Hilfsprogramm von US-Präsident Joe Biden den Konsum ankurbelt und sich die Wirtschaft im Zuge der Impfkampagne aus dem Klammergriff der Pandemie löst.

Die Fed-Währungshüter erwarten im Mittel, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dieses Jahr um 6,5 Prozent zulegen wird. Dies ist mehr als sich die Führung in Peking für das Wachstum in China auf die Fahnen geschrieben hat. Den Umfang ihrer monatlichen Wertpapierkäufe in Höhe von 120 Milliarden Dollar wollen die US-Währungshüter trotz des erwarteten Booms aber noch solange beibehalten, bis "substanzielle weitere Fortschritte" auf dem Weg zu Vollbeschäftigung und Preisstabilität erreicht sind.

Die Inflation war zuletzt moderat, doch erwarten Experten für die kommenden Monate einen spürbaren Anstieg. Für konjunkturellen Rückenwind dürften zudem die kräftig ins Rollen gekommene Impfkampagne, sinkende Infektionszahlen und das 1,9 Billionen Dollar schwere Konjunkturpaket von US-Präsident Biden sorgen. Es enthält unter anderem Barschecks für Millionen Amerikaner.

Die Rendite zehnjähriger Anleihen hat sich dieses Jahr kräftig erhöht. Auslöser war die Erwartung einer höheren Inflation im Zuge des Aufschwungs. Fed-Chef Powell zeigte sich jüngst mit Blick auf den Renditeanstieg aber betont gelassen. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel nach dem Zinsentscheid leicht auf 1,659 von 1,663 Prozent.

"Anders als in Europa sorgen der Erfolg der US-Impfkampagne und das eher überdimensionierte Konjunkturpaket dafür, dass die Geldpolitik sich jetzt zurücknehmen kann", kommentierte Ökonom Friedrich Heinemann vom Mannheimer ZEW. Für die US-Ökonomie zeichne sich für den Herbst sogar bereits eine Überhitzungsgefahr ab. Ein langsames Herunterfahren der massiven Anleihenkäufe werde aber wohl frühestens 2022 beginnen, prognostizierte Volkswirt Bastian Hepperle vom Bankhaus Lampe.

(Reuters)