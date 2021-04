Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell beliessen den Leitzins am Mittwoch in der Spanne von null bis 0,25 Prozent. Den Umfang ihrer monatlichen Wertpapierkäufe in Höhe von 120 Milliarden Dollar wollen sie noch so lange beibehalten, bis "substanzielle weitere Fortschritte" auf dem Weg zu Vollbeschäftigung und Preisstabilität erzielt sind. Die Notenbank sieht zugleich eine Erholungstendenz bei der Wirtschaft und am Arbeitsmarkt, die sich in einem Umfeld von Impf-Fortschritten und starker Unterstützung durch Staat und Notenbank vollziehe.

Zuletzt meldete sich der von der Corona-Krise arg gebeutelte Jobmarkt mit Macht zurück - im März entstanden 916'000 neue Arbeitsplätze, für den April rechnen Experten mit einem ähnlich hohen Stellenplus. "Auch wenn der US-Arbeitsmarkt in den letzten Wochen aufgrund der rasanten Impffortschritte positiv überrascht hat, ist er aufgrund der massiven Pandemie-Verwerfungen immer noch deutlich von der Vollbeschäftigung entfernt", so Ökonom Friedrich Heinemann vom Mannheimer ZEW. Für die Fed gebe es daher kurzfristig noch keinen Grund, die Anleihekäufe zurückzufahren.

Doch der Konjunkturmotor dürfte bereits zu Jahresbeginn wieder kräftig auf Touren gekommen sein: Für die am Donnerstag anstehenden Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal erwarten von Reuters befragte Experten mit einem aufs Jahr hochgerechneten Plus von 6,1 Prozent, nach einem Zuwachs von 4,3 Prozent Ende 2020. "Noch hält die US-Notenbank ihre Hand fern vom Hahn, der den üppigen Liquiditätszufluss für die Wirtschaft und Finanzmärkte drosseln könnte. Doch die Diskussion um ein Tapering wird in den kommenden Wochen intensiver werden", so Ökonom Bastian Hepperle vom Bankhaus Lampe. In der zweiten Jahreshälfte werde die Fed über eine Neuausrichtung ihres geldpolitischen Kurses entscheiden und 2022 ihre umfangreichen Wertpapierkäufe schrittweise verringern.

Von einer Debatte über die Rückführung der extrem lockeren Geldpolitik in den USA will Powell aber noch nichts wissen. Gefragt nach dieser an den Finanzmärkten laufenden Diskussion, sagte Powell nach der Zinssitzung in Washington: "Nein, es ist noch nicht soweit." Man werde die Öffentlichkeit wissen lassen, wann eine solche Debatte angezeigt sei. Dies werde deutlich vor einer entsprechenden geldpolitischen Entscheidung geschehen.

Powell trat damit der aktuellen Debatte unter Analysten und Anlegern an den Finanzmärkten entgegen. Zurzeit erwartet ein Mehrheit von Fed-Beobachtern, dass die Fed in Richtung Jahresende verkünden könnte, ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe schrittweise zu verringern. Zurzeit erwirbt die Fed jeden Monat Staatsanleihen und Hypothekenpapiere im Wert von 120 Milliarden US-Dollar. Das soll die Finanzierungskonditionen günstig halten und die Wirtschaft in der Corona-Pandemie stützen.

(Reuters/AWP)