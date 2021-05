Der einflussreiche Fed-Vizechef Richard Clarida sagte Yahoo Finance, in einer der kommenden Sitzungen könne der Zeitpunkt dafür gekommen sein. Wie aus den Protokollen der April-Sitzung der Notenbank hervorgeht, denkt eine Reihe von Währungshütern bereits laut über das Thema nach.

Clarida machte die Behandlung des Themas in dem Interview von den Konjunkturdaten abhängig. "Hier geht es einerseits um die in den nächsten Monaten zur Veröffentlichung anstehenden Preisdaten, andererseits hängt auch viel davon ab, ob sich der Stellenzuwachs nach dem enttäuschenden April wieder beschleunigt", so die Einschätzung von Fed-Beobachter Bernd Weidensteiner von der Commerzbank. Er verweist auf Claridas Äusserungen, wonach es bei einem Stellengewinn in Höhe des Durchschnitts der letzten drei Monate von 500'000 noch bis August 2022 dauern würde, die in der Pandemie verloren gegangenen rund acht Millionen Jobs zurückzugewinnen. "Zwischen den Zeilen ist da zu lesen, dass ein solches Tempo Clarida nicht ausreichen würde", so der Experte weiter.

Die Währungshüter haben auch signalisiert, dass mit dem Beginn der Debatte über das Bond-Programm keinesfalls zeitnah mit konkreten Schritten zum Abschmelzen der Anleihenkäufe zu rechnen ist. Dies machte nun auch die Chefin des Notenbankbezirks San Francisco, Mary Daly, im Gespräch mit dem Sender CNBC deutlich: "Wir reden darüber, über ein Abschmelzen zu sprechen. Ich möchte, dass jeder weiss, dass es nicht darum geht, jetzt etwas zu tun."

Die US-Notenbank unterstützt die von der Corona-Krise gebeutelte Wirtschaft mit monatlichen Geldspritzen von 120 Milliarden Dollar. Sie will daran so lange festhalten, bis substanzielle Fortschritte bei der Preisstabilität und der Arbeitslosigkeit erreicht sind. Die nächste Zinssitzung steht Mitte Juni an, bei der auch neue Projektionen zur Wirtschaftsentwicklung und ein aktualisierter Zinsausblick anstehen.

Fed-Vize Randal Quarles signalisierte am Mittwoch, dass er für Gespräche über das Bond-Program offen sei. Die Fed müsse bei einer Änderung der Geldpolitik geduldig bleiben. Sollten sich seine Erwartungen mit Blick auf das Wirtschaftswachstum, den Arbeitsmarkt und die Inflation in den nächsten Monaten erfüllen, dann werde es wichtig für den Offenmarktausschuss FOMC, mit Diskussionen über Pläne anzufangen, die Geschwindigkeit der Bond-Käufe bei kommenden Treffen anzupassen. Die US-Notenbank müsse vielleicht klarer kommunizieren, was genau "beträchtlicher Fortschritt" am Arbeitsmarkt sei, um die Öffentlichkeit auf eine mögliche Änderung der Geldpolitik vorzubereiten. Eine Zinserhöhung bleibe nach wie vor weit in der Zukunft. Ein Abschmelzen der Anleihenkäufe werde vor einer Zinsanhebung stattfinden.

(Reuters)