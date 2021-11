Der frühere US-Präsident Ronald Reagan warnte davor, dass die Inflation so "gewalttätig wie ein Strassenräuber" sei. Der berühmte US-Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman nannte die Inflation eine "versteckte Steuer". Aber für den grössten Teil des Jahres 2021 wiederholten die meisten Zentralbanker und Ökonomen ihr Mantra, dass die Inflation "vorübergehend" sei.

Aber vorerst haben sich die Preissteigerungen beschleunigt. Im Oktober betrug die Inflationsrate in den USA im Jahresvergleich 6,2 Prozent - der grösste Anstieg seit 1990. Es war der sechste Monat in Folge, in dem die Rate über 5 Prozent zu liegen kam. Die Diskussion, ob die Inflation langfristig hoch bleiben wird oder nicht, gewinnt auf diesem Hintergrund an Lautstärke und Brisanz.

Zu den Warnern gesellt sich jetzt auch Antonio Horta-Osorio, Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse: "Die Zentralbanken haben sich auf einen Diskurs eingelassen, der mir recht kühn erscheint, wenn sie sagen, dass die Inflation nur vorübergehend sein wird." Dies sagte er diese Woche auf einer von der portugiesischen Wirtschaftszeitung "Jornal de Negocios" organisierten Konferenz in Lissabon.

"Das Risiko, das die Zentralbanken hier eingehen, besteht darin, dass, wenn sich die Inflation als nicht vorübergehend erweist, dies eine weitaus stärkere geldpolitische Anpassung auslösen könnte, als es sonst notwendig wäre", warnt Horta-Osorio. An derselben Konferenz vertrat Mario Centeno, Präsident der portugiesischen Zentralbank, weiterhin die Ansicht, dass sich die Inflation als temporär erweisen wird.

Für den Verwaltungspräsidenten wäre ein abrupter Zinsanstieg gefährlich: "Und wenn die Zinssätze aggressiv steigen, wird das sehr grosse Auswirkungen auf die Volkswirtschaften haben, insbesondere auf die schwächeren, weil höher verschuldeten". Dazu zählt Horta-Osorio auch sein Heimatland Portugal, dessen Verschuldungsgrad 135 Prozent beträgt. In Italien liegt die Schuldenquote gar bei 157 Prozent. Spitzenreiter in der Europäischen Union ist Griechenland mit 206 Prozent.

Auch Axel Weber warnt vor hohen Inflationsraten

Auch Goldman Sachs-CEO David Solomon glaubt, dass die Inflation die Zentralbanken zwingt, die Zinsen zu erhöhen. Er sieht deshalb schwerere Zeiten auf die Märkte zukommen: "Die Chancen stehen gut, dass die Zinsen steigen - und wenn die Zinsen steigen, wird dies einen Teil des Überschwangs aus bestimmten Märkten nehmen."

"Wenn ich zurückblicke und über meine 40-jährige Karriere nachdenke, gab es Phasen, in denen die Gier weit stärker war als die Angst – und wir befinden uns in einer dieser Phasen", sagte Solomon in einem Interview beim "Bloomberg New Economy Forum" in Singapur.

Und UBS-Präsident Axel Weber erwartet, dass "ungemütlich hohe" Inflationsraten bis zu drei Jahre lang die Märkte beschäftigen könnten. Dies sagte Weber an diesem Mittwoch ebenfalls am "Bloomberg New Economy Forum" in Singapur.

Damit bekräftigte er seine Position als Inflations-Warner. "Ich glaube nicht, dass die jetzigen Inflationsraten so vorübergehend sein werden, wie die Notenbanken jetzt glauben", hatte er im August vor einem Gremium der CDU in Deutschland bemerkt. Viele Zentralbanker glaubten, dass sich das Problem von selbst erledigen werde – er nicht, so der ehemalige Chef der Bundesbank. Vielmehr werde es zu irgendeinem Zeitpunkt nötig, dass die Notenbanken aktiv gegensteuern.

Es sind schon erste Anzeichen vorhanden, dass die Entscheidungsträger die Inflation ernster nehmen. So fährt die US-Notenbank Federal Reserve ihre Krisenhilfen zurück. Ab Mitte November wird diese ihre Wertpapierkäufe im Umfang von derzeit monatlich 120 Milliarden Dollar Zug um Zug zurück. Und US-Präsident Joe Biden nannte eine Umkehrung des Inflationstrends eine "höchste Priorität".

Doch schlussendlich wird viel vom Verhalten der Konsumenten und Unternehmen abhängen. Gehen diese davon aus, dass sich die Inflation verlangsamen wird, dürften Preiserhöhungen oder die Forderung nach höheren Löhnen ausbleiben. Geht die Erwartung in die andere Richtung, könnten die Preise im Jahr 2022 sogar noch höher gehen.