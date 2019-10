EZB-Anleihenkäufe bereits ab nächstem Mittwoch Die Europäische Zentralbank wird mit dem Neustart ihrer Anleihenkäufe am 30. Oktober beginnen. Die Transaktionen würden dann ab dem 1. November abgewickelt, teilten die Währungshüter am Freitag auf ihrer Webseite mit. Ein konkretes Enddatum hatte sie nicht genannt. Die Käufe sollen erst beendet werden, wenn eine Zinserhöhung kurz bevor steht. Die EZB kündigte zudem an, vom 19. Dezember bis zum 2. Januar die Anleihenkäufe auszusetzen.