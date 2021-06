Volkswirtschaftler gehen davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) trotz der sich langsam abschwächenden Pandemie in vielen Euro-Ländern und der Lockerung von Beschränkungen vorerst an ihrer Politik der weit offenen Geldschleusen festhalten wird. Sie rechnen mit weiterhin umfangreichen Anleihenkäufen im Rahmen des Krisen-Programms PEPP in den nächsten Monaten. Eine Änderung des Leitzinses, der seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegt, wird von den Experten nicht erwartet.

(Reuters)