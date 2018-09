Die Euroraum-Länder bringen sich in Stellung für die anstehende Neubesetzung von Schlüsselpositionen in der Geldpolitik und der Politik. "Österreich ist bereit, auch einen Vorschlag zu machen", um im Direktorium vertreten zu sein, sagte Finanzminister Hartwig Löger in einem Interview mit Bloomberg Television. "Ich hoffe, dass die Chance auch für einen Österreicher besteht."

Mit dem Anspruch auf einen Platz in dem Gremium, das die Geldpolitik des Euroraums gestaltet und umsetzt, steigt Österreich in das Geschacher um eine Reihe von hochrangigen Posten der Europäischen Union ein. 2019 sind diese neu zu besetzen. Drei der sechs Direktoriumsmitglieder der EZB werden abtreten, einschliesslich Präsident Mario Draghi. Und auf die Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai folgt eine Umbesetzung der wichtigsten politischen Positionen, einschliesslich des Präsidenten der EU-Kommission.

Wie Deutschland und die Niederlande ist Österreich ein sparorientiertes Land, in dem sich in den letzten Jahren der Widerstand gegen die Nullzinsen der EZB verschärft hat.

Um erfolgreich zu sein, muss Löger die Kollegen in der Gruppe der Finanzminister des Euroraums davon überzeugen, dass sein Land, die siebtgrösste Volkswirtschaft des Währungsblocks, eine zweite Amtszeit im EZB-Direktorium verdient, während andere noch gar nicht vertreten waren. Die Österreicherin Gertrude Tumpel-Gugerell war bis Mai 2011 acht Jahre in dem Gremium tätig.

Der erste Direktoriumssitz wird zur Verfügung stehen, wenn der Belgier Peter Praet, der Chefökonom der EZB, im Mai abtritt. Der Ire Philip Lane gilt als Anwärter für die Position. Draghis Amtszeit endet im Oktober 2019, und der Franzose Benoît Coeuré wird Ende Dezember gehen.

Auf die Frage nach den Kandidaten, die ihm vorschweben, sagte Löger, "nicht jetzt". Er wurde Finanzminister im Dezember, nachdem die konservative Österreichische Volkspartei eine Koalitionsregierung mit der Anti-Einwanderung eingestellten Freiheitlichen Partei Österreichs gebildet hatte.

(Bloomberg)