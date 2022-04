"Ich gehöre der Gruppe an, die jetzt für rasches Handeln ist", sagte das EZB-Ratsmitglied am Freitagabend in der "ZIB2". Konkret vorstellen könne er sich Zinserhöhungen zuerst im Sommer, dann im Herbst und bei Bedarf noch im Dezember. Was die Teuerungswelle betreffe, sehe der OeNB-Chef den Höhepunkt so gut wie erreicht. Er gehe von einem Rückgang der Steigerungsrate in diesem Jahr aus, wahrscheinlich schon im ersten Halbjahr.

(Reuters)