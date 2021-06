"Aufgrund der immer noch bestehenden Unsicherheit können wir den Ausstieg aus dem geldpolitischen Krisenmodus nicht weit im Voraus festlegen", sagte Weidmann am Montag auf einer Finanzveranstaltung in Frankfurt. Um das Pandemie-Kaufprogramm PEPP dann aber nicht ruckartig beenden zu müssen, könnten die Käufe im Vorfeld schrittweise zurückgeführt werden, sagte er. "Daraus ergibt sich dann, ob der Gesamtumfang des PEPP letztlich voll ausgeschöpft wird."

Das PEPP-Programm ist momentan eine der wichtigsten Waffen der EZB im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Virus-Krise. Es ist auf insgesamt 1,85 Billionen Euro angelegt. Mehr als eine Billion Euro des Kaufrahmens wurde bereits genutzt. Mit den Käufen will die Europäische Zentralbank (EZB) während der Pandemie günstige Finanzierungsbedingungen sichern. Das PEPP soll noch bis mindestens Ende März 2022 laufen und in jedem Fall so lange, bis die Krisenphase vorüber ist.

Weidmann geht davon aus, dass sich dank der Impffortschritte die Wirtschaft im Euro-Raum inzwischen wohl auf dem Weg aus der Krise befindet. Der Bundesbank-Präsident nannte zwei Voraussetzungen, um die Käufe im Rahmen des PEPP-Programms ganz zu beenden. "Erstens sollten alle nennenswerten Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie entfallen sein, die das Wirtschaftsleben einschränken", sagte er. Zweitens sollte die wirtschaftliche Erholung gefestigt sein. "Denn die Wirtschaft im Euro-Raum muss dann ohne die Unterstützung durch die geldpolitischen Notfallmassnahmen auf Kurs bleiben," führte er aus.

