Nach Mitteilung der Riksbank steigt der Reposatz um 25 Basispunkte auf 0,00 Prozent. Analysten hatten diese Entscheidung weithin erwartet, nachdem die Riksbank sie selbst bei ihrer vorherigen Sitzung im Oktober in Aussicht gestellt hatte. Zuletzt hatte die Riksbank den Reposatz am 20. Dezember 2018 um ebenfalls 25 Basispunkte angehoben.

Analysten hatten diesen Schritt weitgehend erwartet, da er seit längerem durch die Notenbank verbal vorbereitet worden war. Entsprechend reagierte die Landeswährung Krone zunächst nicht auf die Entscheidung.

Die Riksbank begründete die Straffung damit, dass sich die Inflation seit Anfang 2017 in der Nähe des Inflationsziels von 2 Prozent befinde und dass im aktuellen Umfeld gute Voraussetzungen dafür bestünden, dass dies auch so bleibe. Die Riksbank erwartet, dass der Reposatz in den nächsten Jahren bei null bleibt.

Mit dem Schritt schafft Schweden den Ausstieg aus den Negativzinsen, welche das Land fünf Jahre hielt. Gleichzeitig ist Schweden der erste Währungsraum auf der Welt, welche aus dem Territorium der Strafzinsen heraustritt. Mit der Aufgabe der Negativzins-Politik reagiert die Reichsbank auch auf zahlreiche Nebenwirkungen negativer Leitzinsen, unter denen vor allem der Bankensektor und traditionelle Anleger mit festverzinslichen Sparanlagen zu leiden haben.

Zugleich stemmt sich Schwedens Zentralbank gegen andere grosse Notenbanken: Seit fünf Jahren hat auch die Schweiz Negativzinsen. Die Schweizerische Nationalbank macht aber keine Anstalten, vom Leitzinssatz von minus 0,75 Prozent, dem weltweit tiefsten, abzurücken. International gesehen haben auch die Eurozone, Dänemark oder Japan noch Negativzinsen.

(Bloomberg/AWP/cash)