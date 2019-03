Die Schweizerische Nationalbank (SNB) lässt die Leitzinsen in der Schweiz auf rekordtiefem Niveau. Das gab das Direktorium unter Präsident Thomas Jordan anlässlich ihrer vierteljährlich stattfindenden geldpolitischen Lagebeurteilung bekannt.

Seit 2015 beträgt der Zins auf Sichteinlagen bei der Nationalbank unverändert minus 0,75 Prozent, das Zielband für den Dreimonats-Libor liegt zwischen minus 1,25 und minus 0,25 Prozent.

Damit will die SNB den Schweizer Franken vor einer zu starken Aufwertung und damit auch die Schweizer Exportwirtschaft schützen. Die negativzinsen haben indes auch gewichtige Nachteile: Sie haben zu Ungleichgewichten am Immobilien- und Hypothekarmarkt geführt sowie die Situation für die Schweizer Vorsorgewerke und deutlich verschlechtert. Auch die Banken leiden unter den Negativzinsen.

Die SNB behält nicht nur den Zins, sondern auch ihr "Wording" zur Lage des Frankens bei: "Insgesamt ist der Franken immer noch hoch bewertet, und die Lage am Devisenmarkt bleibt fragil", schreibt die SNB in einer Mitteilung. Der Negativzins sowie die Bereitschaft der Nationalbank, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren, seien damit unverändert notwendig.

Eine Zinsänderung der SNB hätte überrascht, zumal der internationale Zinserhöhungszyklus deutlich ins Stocken geraten ist. Die US-Notenbank Fed stellt ihre Ende 2015 begonnene geldpolitische Straffung vorerst ein, wie sie am Mittwoch bekanntgab. In diesem Jahr wird sie ihren Leitzins voraussichtlich nicht mehr anheben, im kommenden Jahr allenfalls einmal. Die Europäische Zentralbank hat signalisiert, dass sie die Zinsen erst 2020 statt in diesem Jahr erhöhen will.