Das dreiköpfige SNB-Direktorium um Präsident Thomas Jordan belässt das Zielband für den Schweizer Referenzzins "Dreimonatslibor" bei minus 1,25 bis minus 0,25 Prozent. Das hat die Nationalbank anlässlich ihrer vierteljährlichen geldpolitischen Lagebeurteilung am Donnerstagmorgen in Bern bekanntgegeben. Der Entscheid war so im Markt erwartet worden.

Darüber hinaus ist die SNB bei Bedarf weiterhin zu Interventionen am Devisenmarkt bereit, um eine wirtschaftsschädliche Aufwertung des Frankens zu verhindern. Dieser ist aus Sicht der SNB weiterhin "hoch bewertet".

"Angesichts der vielen Risikoherde ist die Gefahr eines erneuten Aufwertungsdrucks auf den Franken hoch", sagte SNB-Direktoriumsmitglied Andrea Maechler an der Medienkonferenz in Bern. Letzte Woche war der Franken zum Euro auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren gestiegen.

Auf dem aktuellen Niveau von minus 0,75 Prozent liegen die Zinsen seit Januar 2015. Nirgendwo sonst auf der Welt liegen die Leitzinsen so tief wie in der Schweiz. Die SNB will mit ihrer Geldpolitik, bestehend aus Negativzinsen und Interventionen am Devisenmarkt, den Franken schwächen, damit die Schweizer Exportwirtschaft im Ausland wettbewerbsfähig bleibt.

Neuorientierung am Leitzins

Die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank hatten in letzter Zeit signalisiert, dass sie angesichts gestiegener Konjunktursorgen die Zinsen weiter lockern könnten. Auch Thomas Jordan hatte Mitte April solche Andeutungen gemacht. Allerdings fehlen im Mediencommuniqué vom Donnerstag ähnliche Anmerkungen.

Die Negativzinsen werden in der Schweiz zunehmend kritisiert, weil sie auf Banken, Versicherern, Pensionskassen und Sparern lasten und den Immobilienmarkt aus dem Gleichgewicht bringen.

Die SNB orientiert sich neuerdings nicht mehr am Libor-Zielband, wie sie am Donnerstag ebenfalls bekanntgab. Sie werde fortan die geldpolitischen Entscheide durch die Festlegung der Höhe des SNB-Leitzinses treffen und kommunizieren. Dieser betrage aktuell -0,75 Prozent. Das Libor-Zielband wurde vor knapp zwei Jahrzehnten eingeführt.

Der Grund für die Einführung des Leitzinses sei, dass die Zukunft des Libors nicht gesichert sei. Die britische Finanzmarktaufsicht wird das Bestehen des Libors bekanntlich nur bis Ende 2021 durchsetzen. Die SNB hat bei der Umstellung den Saron und dabei den kurzfristigen Franken-Zinssatz im Fokus. "Der Saron ist ein Tagesgeldsatz. Weil wir uns neu auf diesen fokussieren und nicht mehr auf den Dreimonatszinssatz, braucht es kein Zielband mehr", erläuterte SNB-Präsident Thomas Jordan vor den Medien.

