Die Notenbank schreibt für 2017 einen Gewinn von 54,37 Milliarden Franken. Dazu haben auch die Negativzinsen von minus 0,75 Prozent beigetragen, welche die SNB ab einem gewissen Freibetrag von den Banken erhebt. Sie spülten der Zentralbank nach Angaben von Montag 2 Milliarden Franken in die Kasse nach 1,52 Milliarden im Jahr 2016. Mit den Strafzinsen will die SNB den Franken möglichst unattraktiv für Anleger machen und so einen wirtschaftsschädlichen Höhenflug der Währung verhindern.

Der Gewinn auf den Fremdwährungspositionen betrug 49,7 Milliarden Franken und auf dem Goldbestand resultierte ein Bewertungsgewinn von 3,1 Milliarden Franken. Bei den Fremdwährungsgewinnen entfielen 9,3 Milliarden Franken auf Zinserträge und 3,2 Milliarden Franken auf Dividendenerträge. Die Kursgewinne auf den Zinspapieren und -instrumenten betrugen derweil 5,5 Milliarden Franken. Die Beteiligungspapiere und -instrumente, die gemäss Mitteilung vom günstigen Börsenumfeld profitierten, trugen 21,5 Milliarden Franken zum Erfolg bei.

Der Bewertungsgewinn beim Gold basiert auf einem unveränderten Goldbestand von 1'040 Tonnen bzw. einem um 8 Prozent höheren Goldpreis.

Dividende von 15 Franken

Der Abschluss entspricht den vorläufigen Zahlen, die die SNB Anfang Januar vorgelegt hatte. Die Aktionäre sollen wie angekündigt eine unveränderte Dividende von 15 Franken je Aktie erhalten. Bund und Kantone bekommen neben einer Gewinnausschüttung von einer Milliarde Franken eine Zusatzausschüttung von ebenfalls einer Milliarde Franken. Bereits 2016 hatte die Notenbank einen Gewinn von 24,48 Milliarden Franken eingefahren.

Die SNB gab auch bekannt, dass Thomas Wiedmer per Ende Juni 2018 zurücktritt. Er habe beschlossen, nach der reglementarischen Karenzfrist eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Wiedmer, Stellvertretendes Mitglied des SNB-Direktoriums, war 18 Jahre im Dienste der Notenbank.

Wiedmer trat 2000 in die Nationalbank ein. Er fungiere seitdem als Stellvertretendes Mitglied des Direktoriums im II. Departement. Er ist damit für Finanzstabilität, Bargeld, Rechnungswesen, Controlling, Risikomanagement, Operationelle Risiken und Sicherheit zuständig. Wiedmer wurde von der Universität Bern per 1. Mai 2012 zum Titularprofessor ernannt.

(Reuters/AWP/cash)