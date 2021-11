Ab Mitte Dezember sollen die Ankäufe auf 60 respektive 30 Milliarden Dollar sinken. Dies hat die Fed am Mittwoch bekannt gegeben.

Bisher belaufen sich die monatlichen Käufe, ein Instrument der ultralockeren Geldpolitik der amerikanischen Zentralbank, auf 120 Milliarden Dollar.

Der US-Index S&P 500 ist auf ein Rekordhoch bei 4639,74 Punkten gestiegen, ebenso erreicht die Technologie-Börse Nasdaq auf ein Höchst bei 15'722,82 Punkten.

Der Dollar baut seine Verluste aus. Der Dollar-Index fällt um 0,3 Prozent.

Die US-Notenbank tastet derweil die Zinsen nicht an. Der Leitzins bleibe in der Spanne von null bis 0,25 Prozent, teilte die Federal Reserve am Mittwoch in Washington nach ihrer Zinssitzung mit. Ökonomen hatten mit der Entscheidung gerechnet. Ziel der Niedrigzinspolitik ist es, die US-Wirtschaft bei der Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu unterstützen.

(cash/Reuters/AWP)