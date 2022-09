Die SNB sei sehr bemüht, Entscheidungen nicht im Voraus anzukündigen, sagte SNB-Präsident Thomas Jordan am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Zürich. Die Notenbank entscheide auf der Grundlage der neuesten Informationen am betreffenden Tag. Jedes Ergebnis hänge von der Analyse ab, die dann bereitstehe.

Jordan betonte, dass die SNB mit jeder Entscheidung der Europäischen Zentralbank zurechtkäme. Selbst eine stärkere Anhebung als der EZB-Zinsschritt um einen Dreiviertel-Prozentpunkt, etwa eine Anhebung um einen ganzen Punkt, hätte “kein Problem bedeutet”, so der SNB-Chef.

Ein immer beachteter Faktor sei der Wechselkurs. Jordan räumte ein, dass die Unsicherheit größer sei als gewöhnlich. Es könne Entspannung bei den Energiepreisen geben, die die Inflation senken würde. Auf der anderen Seite könne es es aber auch viel schlimmere Entwicklungen geben.

(Bloomberg)