Margaret McConnell ist Leiterin des Referats Applied Critical Thinking (ACT), einer wenig bekannten Abteilung der New Yorker Fed mit einem breit gefassten Mandat: Unstimmigkeiten in den grundlegendsten Annahmen der Zentralbanker aufzuspüren, die zu grossen geldpolitischen Fehlern führen können, wenn die Entscheidungsträger falsch liegen.

Das ACT ist dazu da, den Rest der Institution daran zu erinnern, dass angesichts komplexer Fragen Zweifel legitim sind - häufig sind es gerade die Dinge, bei denen sich alle zunächst sicher sind, die eine Krise auslösen. Die grössten Risiken sind nicht immer an den Märkten.

"Ich bin daran interessiert, den Blickwinkel zu verändern", sagte McConnell in einem Bloomberg-Interview im vergangenen Monat. Die 52-jährige tritt selten in der Öffentlichkeit auf; Details ihrer Arbeit dringen kaum nach aussen. "Was ist, wenn das, was wir für wahr halten, nicht wahr ist?" Es ist ein absichtlich beunruhigender Ansatz, der der Stimmung an den weltweiten Finanzmärkten entspricht.

«Bitteres Versagen»

Während alle Arten von Vermögenswerten Rekordhochs markieren, gibt es ein unangenehmes Gefühl, dass etwas Grosses nicht in Ordnung sein könnte. Investoren durchforsten den Horizont auf der Suche nach der nächsten Zeitbombe - ob es sich um Leveraged Loans oder den wachsenden Berg an Anleihen mit negativen Renditen handelt.

McConnell spannt das Netz weiter, um den geldpolitischen Prozess selbst einzubeziehen. Die Finanzkrise bietet viele Beispiele. Die Fed hat die Immobilienmärkte vor dem Crash falsch eingeschätzt, und mit ihren Schätzungen zu den Arbeitskräftereserven im Aufschwung lag sie ebenfalls daneben. Nach 2008 gelangte McConnell zu dem Schluss, dass die Ökonomie der heutigen Zentralbanken blinde Flecken aufweist.

Ihre Chefs stimmten dem zu - und so entstand der Bereich ACT. McConnell stellte sich eine Sparte vor, die auf Bereiche wie Psychologie, Theorie komplexer Systeme und Design zurückgreifen sollte. Dem ehemaligen Präsidenten der New Yorker Fed, Bill Dudley, gefiel die Idee, und McConnell startete somit 2016. Derzeit arbeiten dort etwa 15 Analysten. Dudley bezeichnet die Krise als "bitteres Versagen der Vorstellungskraft". Ein Teil dieses Scheiterns ereignete sich in dem Berufstand Ökonomen, der eher dazu neigt, seine Erfolge zu feiern.

Gespür für die Dunkles

Indes ist McConnell die Art von Person, die sich Sorgen macht, wenn alle anderen denken, dass die Aussichten glänzend sind. Sie habe ein "Gespür für Dunkles," schreibt Timothy Geithner, der ehemalige Finanzminister und Vorgänger von Dudley als Chef der New Yorker Fed, in seinen Krisen-Memoiren "Stresstest". Das ist ein Grund, warum sie zu seinen engsten Mitarbeitern gehörte.

"Sie stellte immer die unangenehme Frage, die ungewöhnliche Frage", sagte Geithner in einem Interview. "Sie war eine äusserst neugierige Person und zutiefst skeptisch gegenüber herkömmlichen Überzeugungen."

Die Fed legt nicht nur den weltweit wichtigsten Zinssatz fest, sondern überwacht auch die Finanzmärkte, Zahlungssysteme und Bankbilanzen, die alle auf Billionen von Dollar kommen. Legionen von promovierten Ökonomen der Fed versuchen, die neuesten Trends bei Handel, Investitionen, Preisen oder Beschäftigung zu erkennen, damit ihre Chefs eine bessere Politik machen können. Einige der Blog- und Research-Posts der New York Fed beschäftigen sich mit Themen wie den Liquiditätsbedarf von Grossbanken und den Auswirkungen geldpolitischer Ankündigungen auf die Märkte.

Lehren aus der Finanzkrise

McConnell, die an der Ohio State University promoviert hat, kam 1996 in das inländische Research-Team der Fed. Einige Jahre später begann sie, sich für institutionelle Voreingenommenheiten zu interessieren - als sie selbst gegen diese vorging. Sie war Mitverfasserin einer Abhandlung darüber, warum die Volatilität des BIP-Wachstums abnahm. Innerhalb der Fed wurde sie jedoch ermutigt, die neu entdeckte Fähigkeit der Zentralbank, die Wirtschaft zu stabilisieren, stärker in den Vordergrund zu rücken.

Es war ein aufschlussreiches Beispiel für eine Kultur, die die Fed vor 2008 für Risse im Finanzsystem blind machte. "Wir neigen dazu, uns selbst zu beglückwünschen", sagte sie 2013 in einem auf YouTube geposteten Vortrag. "Es besteht die Tendenz, ein robustes konjunkturelles Umfeld - einen Boom - als Hinweis für den Erfolg bei der Entscheidungsfindung in allen Facetten des Finanzsystems zu sehen. Bis es das nicht ist. "

Sie hat mit verschiedenen Methoden experimentiert, um Kollegen dazu zu bringen, sich den schlimmsten Risiken zu stellen. Das ACT veranstaltet manchmal Kriegsspiele, sagen Personen, die daran teilgenommen haben. James McAndrews, ehemaliger Research-Leiter der New Yorker Fed, erinnert sich an eine Übung, die unmittelbar vor einer wichtigen geldpolitischen Entscheidung durchgeführt wurde. Das ACT hat einige fiktive Schlagzeilen für ein Jahr später verfasst, um mögliche Ergebnisse zu veranschaulichen. "Es hat uns veranlasst, etwas Abstand zu nehmen und über den Lebenszyklus eines Problems nachzudenken", sagt McAndrews. Die Lektion daraus: "Verfolgen Sie nicht zu rigide eine einzige Argumentationslinie. Weil sie sich als falsch erweisen könnte. "

Zentralbanken sind kein natürliches Zuhause für Querdenker, sagte Alberto Musalem, der das ACT als Leiter der Politikanalyse bei der New Yorker Fed beaufsichtigte, bevor er Evince Asset Management gründete. In dieser Hinsicht unterscheiden sie sich ein wenig von den Finanzmärkten, die sie beaufsichtigen.

(Bloomberg)