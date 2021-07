Die US-Notenbank Fed bleibt trotz des Aufschwungs und anziehender Inflation geldpolitisch auf dem Gas. Sie beliess den Leitzins am Mittwoch auf dem historisch niedrigen Niveau von null bis 0,25 Prozent. Ihre Geldspritzen in Höhe von monatlich 120 Milliarden Dollar wollen die Währungshüter zudem in voller Dosierung beibehalten, bis erhebliche Fortschritte bei Preisstabilität und Arbeitslosigkeit erreicht sind. Laut Fed-Chef Jerome Powell sollte auf der Sitzung aber vorsorglich schon darüber gesprochen werden, wie die Wertpapierkäufe künftig zurückgefahren werden könnten. Mit einem konkreten Fahrplan dafür rechnen Experten allerdings erst für den Herbst.

(Reuters)