Die Verschlechterung der Liquiditätsbedingungen an den wichtigsten Finanzmärkten sei aktuell "zwar nicht so extrem wie in einigen früheren Episoden, aber das Risiko einer plötzlichen erheblichen Verschlechterung scheint höher als normal", so die Fed in ihrem halbjährlichen Bericht zur Finanzstabilität.

Erhöhte Inflation und steigende Zinssätze "könnten sich negativ auf die inländische Wirtschaftstätigkeit, die Preise von Vermögenswerten, die Kreditqualität und die Finanzbedingungen im Allgemeinen auswirken", so der Bericht. Die Fed hat in der vergangenen Woche eine Erhöhung ihres Leitzinses um einen halben Prozentpunkt beschlossen.

Die Liquidität des japanischen Anleihemarktes ist unterdessen so schlecht wie seit 2017 nicht mehr.

(Bloomberg)