Das habe die amerikanische Zentralbank angedeutet, berichtet das "Wall Street Journal" am Freitag. Weitere Senkungen des Leitzinses seien aber danach angesichts der zunehmenden Unsicherheiten durch den Handelsstreit, der niedrigen Inflation und der Sorgen vor einer globalen Konjunkturabschwächung möglich.

An den Märkten war zuletzt eine Absenkung um einen halben Prozentpunkt erwartet worden. Eine Reduzierung der Zinsen bei der Sitzung am 30. und 31. Juli wäre der erste Schritt nach unten seit der Finanzkrise. Nach vier Erhöhungen 2018 liegt der Schlüsselzins derzeit in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent.

(Reuters)