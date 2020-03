So fährt sie unter anderem die Ankäufe börsennotierter Fonds, sogenannter ETFs, und anderer riskanter Anlagen hoch, wie die Bank of Japan (BOJ) am Montag bekanntgab. Die kurz- und langfristigen Zinsziele behielt die Notenbank bei. Die BOJ werde ihre Geldpolitik ohne zu zögern weiter lockern, sollte dies nötig sein, teilte sie nach der Krisensitzung mit. Zentralbankchef Haruhiko Kuroda will die Entscheidung am Vormittag (MEZ) vor der Presse erläutern.

Kurz zuvor hatte die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die Folgen der Coronavirus-Pandemie den Leitzins auf fast null gesenkt und in Abstimmung mit den Währungshütern weltweit ein Krisenabwehr-Paket geschnürt.

(Reuters)