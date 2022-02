Die Eskalation der Krise werde die Federal Reserve (Fed) nicht davon abbringen, im März ihren ersten Zinsschritt durchzuführen, schreiben die Bloomberg-Ökonomen Anna Wong und Andrew Husby. Höhere Energiepreise und eine gedrückte Stimmung an den Finanzmärkten bei einem langanhaltenden Konflikt in Osteuropa könnten den Zinsfahrplan im zweiten Halbjahr aber verlangsamen.

Aktuell erwartet die Mehrheit des Marktes, dass die Fed am 16. März das Leitzinsniveau von jetzt 0,25 Prozent auf 0,5 Prozent anhebt.

Der Anstieg des Ölpreises von etwa 70 Dollar pro Barrel im Dezember auf nun über 100 Dollar (Nordseesorte Brent; 65 auf bis knapp 95 Dollar bei der US-Sorte WTI) beeinflusst die Inflation um 1 bis 1,5 Prozentpunkte. Der PCE-Preisindex, auf den die Fed schaut, dürfte um 1 bis 1,1 Prozentpunkte anziehen. Würde der Ölpreis beim derzeitigen Level verharren, könnte die Inflation in den USA bis Ende Jahr bei 5 Prozent liegen. Dies liegt deutlich über den 3,3 Prozent, die der Marktkonsens derzeit voraussagt.

Fed glaubt weiter an vorübergehende Entwicklungen

Der Offenmarktausschuss der Fed (FOMC) werde den Ölpreis-Schock als vorübergehend einstufen, schreiben die Bloomberg-Ökononen. Einen Einfluss auf die Kerninflation werde dies nicht haben. Die Inflationserwartungen für Haushalte bei 2 Prozent sei stabil.

Die weitere Entwicklung der US-Zinsen hängt aber auch davon ab, ob die Fed mit ihrer Einschätzung "vorübergehender" Belastungen richtig liegt. Der jetztige Zinsfahrplan, der der seit Anfang Januar die Märkte bewegt, hat indirekt mit der Fehleinschätzung der Fed von 2021 zu tun, dass die Inflation vorübergehend sei. Inzwischen sagen auch die US-Währungshüter, dass sich die Teuerung als hartnäckiger gestalte, als noch vor einem halben Jahr angenommen.

Entscheidend wird zweite Jahreshälfte

Wäre, so die Bloomberg-Ökonomen Wong und Husby, die Fed im Lauf des Jahres gefangen zwischen einem starken konjunkturellen Abschwung und hohem Inflationsdruck, würde sie sich wohl nach ersterem richten. Dies würde den Zinsanstieg verlangsamen. Der Markt rechnet im Schnitt derzeit mit sechs Zinsschritten.

Sollte die Fed aber bei den Inflationserwartungen - dass die Erwartungen gut abgestützt seien - falsch liegen, könnte sie den richtigen Zeitpunkt für eine Straffung verpassen und sich später zu einer umso forscheren Zinserhöhungspolitik veranlasst sehen.

Was aber, wenn der Ölpreis beispielsweise auf 120 Dollar ansteigt? Dies in Verbindung mit höheren Risikoaufschlägen an den Finanzmärkten, einer Dollar-Aufwertung als Folge von Kapitalflüssen in sichere Häfen und einer negativen Stimmung in der europäischen Konjunktur hätte negative Folgen für das Wachstum. Dies würde den Inflationsdruck zunächst erhöhen, wegen sinkender Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte aber auch den Preisauftrieb abschwächen.

