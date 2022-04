Die People's Bank of China (PBOC) teilte in eine Online-Erklärung mit, dass sie den Zinssatz für einjährige mittelfristige Kredite im Wert von 23,52 Milliarden Dollar an einige Finanzinstitute unverändert bei 2,85 Prozent gegenüber der vorherigen Operation belasse, um "die Liquidität des Bankensystems in angemessenem Umfang aufrechtzuerhalten." 70 Prozent der von Reuters befragten Händler und Analysten hatten die Beibehaltung des Zinssatzes vorausgesagt.

Stattdessen erwarten die Märkte eine baldige Verringerung der Bargeldmenge, die die Banken als Reserven zurücklegen müssen, nachdem der chinesische Staatsrat am Mittwoch den rechtzeitigen Einsatz solcher geldpolitischen Instrumente gefordert hatte. Globale Investmentbanken gehen davon aus, dass die Senkung des Mindestreservesatzes (RRR) bereits am Freitag erfolgen könnte. "Wir bezweifeln, dass die bevorstehende Senkung des Mindestreservesatzes die letzte Lockerungsmaßnahme sein wird, da die chinesische Wirtschaft mit starkem Gegenwind konfrontiert ist", sagte Julian Evans-Pritchard, Senior China Economist bei Capital Economics. "Wir rechnen weiterhin mit einer weiteren Senkung der Leitzinsen um 20 Basispunkte in diesem Jahr und einer weiteren Beschleunigung des Kreditwachstums".

In einem Dutzend chinesischer Städte, auch in der Finanzmetropole Shanghai, herrscht zur Zeit ein strenger Lockdown zur Bekämpfung erneuter Corona-Ausbrüche. Das hat zu starken Störungen der wirtschaftlichen Tätigkeit geführt.

(Reuters)