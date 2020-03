Die Fed kappte den geldpolitischen Schlüsselsatz überraschend zum zweiten Mal binnen zwei Wochen. Die neue Spanne liegt bei null bis 0,25 Prozent - einen vollen Prozentpunkt niedriger als bisher, wie die Fed am Sonntagabend mitteilte. Sie wird zudem zur Stützung der Wirtschaft in den kommenden Wochen mindestens 700 Milliarden Dollar in die Hand nehmen und damit ihre Bilanz massiv aufblähen.

Die Fed begründete ihr Krisenpaket damit, dass die Auswirkungen des Coronavirus die wirtschaftliche Aktivität kurzfristig belasteten und ein Risiko für die konjunkturelle Entwicklung bedeuteten. Die neue Spanne werde so lange auf diesem Niveau bleiben, bis die Wirtschaft die jüngsten Entwicklungen überstanden habe und wieder auf Kurs sei, ihre Ziele für Beschäftigung und Preisstabilität zu erreichen.

US-Präsident Donald Trump gratulierte umgehend der Fed zu ihrer neuen Zinsentscheidung. Dies seien "fabelhafte Neuigkeiten", sagte Trump im Weissen Haus. "Das habe ich nicht erwartet. Und ich mag es, überrascht zu werden." Trump hatte die US-Notenbank am Samstag noch kritisiert. Die Fed gehe angesichts der Coronavirus-Krise nicht aggressiv genug vor, hatte der US-Präsident bemängelt.

Zuletzt hatte die Fed die Leitzinsen am 3. März um einen halben Prozentpunkt gesenkt. Es war die erste Zinssenkung seit der Finanzkrise 2008 außerhalb eines regulären Treffens ihrer Mitglieder. Die nächste Sitzung steht am Dienstag und Mittwoch an.

Zudem vereinbarten die Währungshüter in Washington mit der EZB sowie die Zentralbanken in Kanada, Großbritannien, Japan und der Schweiz, günstige Dollar-Kreditgeschäfte anzubieten. Damit soll das Finanzsystem global gestärkt und die Versorgung der Geldhäuser mit der Weltleitwährung gesichert werden.

(Reuters)