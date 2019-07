Geldwäscheregeln werden laut EU-Kommission unzureichend umgesetzt

Vor dem Hintergrund mehrerer Geldwäscheskandale beklagt die EU-Kommission eine unzureichende Umsetzung entsprechender EU-Gesetze. Eine am Mittwoch vorgelegte Analyse der Brüsseler Behörde zeige, "dass unsere strikten Geldwäschebekämpfungsvorschriften nicht in allen Banken und allen EU-Mitgliedstaaten in gleichem Masse angewandt werden", sagte EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis.