Die ersten Verträge für gemeinsame EU-Gaseinkäufe sollen noch vor dem Sommer 2023 abgeschlossen werden. "Unsere Vorbereitungen für den nächsten Winter beginnen heute", sagte EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic am Dienstag in Brüssel. "Wir beabsichtigen, unseren ersten gemeinsamen Einkauf, inklusive langfristige Verträge mit Gaslieferanten, noch vor dem nächsten Sommer abzuschliessen." Am Montag hatten die Energieminister der EU-Staaten beschlossen, die Nachfrage von Gas zumindest teilweise zu bündeln, und so den Preis zu drücken.

20.12.2022 16:29