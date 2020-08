Gemeinsame Schuldenaufnahme in EU laut Merkel klar begrenzt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht die im Zuge der Corona-Krise vereinbarte gemeinsame Schuldenaufnahme in Europa als eine begrenzte Massnahme an. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin, es handle sich um eine aussergewöhnliche Antwort auf eine ganz aussergewöhnliche Notsituation, in der sich Europa befinde. Die Befugnisse der EU-Kommission, im Namen der EU Mittel am Kapitalmarkt aufnehmen zu können, seien zeitlich und hinsichtlich Höhe und Umfang "klar begrenzt". Sie seien ausgerichtet auf die Bewältigung der aktuellen Krise.