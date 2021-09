Gemeldete Corona-Neuinfektionen stagnieren gegenüber Vorwoche

Diese Zahlen weist das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in seinem Wochenbericht für die Zeit vom 23. bis 29. August aus, den es am Donnerstag veröffentlichte. Delta ist die am häufigsten vorkommende Virus-Variante und wird deshalb in der Schweiz und in Liechtenstein seit Mitte August 2021 nicht mehr als besorgniserregende Variante klassifiziert.

Die Inzidenz der laborbestätigten Fälle lag in den Kantonen und in Liechtenstein zwischen 100 Fällen im Tessin und 298 in Appenzell-Innerrhoden pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern und Woche.

In der Berichtswoche wurden 191'477 Tests (61 Prozent PCR und 39 Prozent Antigen-Schnelltests) gemeldet, das sind 18 Prozent mehr als in der Vorwoche (162'785). Der Anteil positiver PCR-Tests sank von 18 Prozent in der Vorwoche auf 15 Prozent in der Berichtswoche. Der Anteil positiver Antigen-Schnelltests nahm von 4,6 Prozent auf 3,9 Prozent ab.

Gemäss den Meldungen von 25 Kantonen und Liechtenstein befanden sich am 31. August insgesamt 19'647 Personen in Isolation und 19'385 in Quarantäne. Die Anzahl Personen in Isolation ist gegenüber der Vorwoche (17'564) gestiegen, ebenso die Anzahl der Personen in Quarantäne im Vergleich zur Vorwoche (16'280). Seit dem 4. August steht kein Land oder Gebiet mehr auf der Liste mit Quarantänepflicht.

(AWP)