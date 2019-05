Generalstreik gegen Wirtschaftspolitik Macris in Argentinien

In Argentinien haben die Gewerkschaften zum fünften Generalstreik gegen die Wirtschaftspolitik des konservativen Präsidenten Mauricio Macri aufgerufen. Mit dem 24-stündigen Ausstand am Mittwoch will der Gewerkschaftsbund CGT gegen die hohe Inflation, die fallende Industrieproduktion, den Anstieg der Kosten öffentlicher Dienstleistungen und die Arbeitslosigkeit protestieren.