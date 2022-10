Der Kanton will diesen nun prüfen. Dies werde einige Wochen in Anspruch nehmen, teilte das Departement für Genfer Wirtschaftsdepartement am Freitag mit. Weil die Schlichtung zwischen Uber und den Gewerkschaften Unia und SIT vor kurzem gescheitert sei, sei die Zeit für Verhandlungen nun vorbei. Nun ist das kantonale Amt für Arbeitsinspektion und Arbeitsbeziehungen am Drücker. Es ist zuständig für die Prüfung des von Uber am Mittwoch eingereichten Vorschlags.