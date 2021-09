Genfer Gericht verurteilt Mitglied der Herrscherfamilie Kuwaits

Das Gericht sprach gegen den früheren Sportfunktionär und OPEC-Generalsekretär am Freitag eine 30-monatige Haftstrafe aus, von der er die Hälfte im Gefängnis absitzen soll. Scheich Ahmad kündigte umgehend Berufung an. "Ich glaube, dass ich unschuldig bin", sagte er zu Journalisten.

Der Fall dreht sich um Videos, die angeblich zeigen, wie der ehemalige Premierminister Scheich Nasser al-Mohammed und der ehemalige Parlamentssprecher Jassem al-Kharafi den Sturz des damaligen kuwaitischen Emirs planen. Laut Staatsanwaltschaft habe Scheich Ahmad gewusst, dass die Videos, die er an die kuwaitischen Behörden weitergegeben hatte, gefälscht waren.

Der Scheich erklärte vergangene Woche vor Gericht dagegen, er habe die Videos den kuwaitischen Behörden in dem Glauben vorgelegt, dass sie authentisch seien.

Der 58-Jährige war einer von fünf Angeklagten in dem Prozess, die alle verurteilt wurden. Das Betrugsverfahren fand in der Schweiz statt, weil einer der Mitangeklagten des Scheichs zum Zeitpunkt des angeblichen Putschversuchs ein in Genf ansässiger Anwalt war, der ihn vertrat.

Der Fall hat die kuwaitische Herrscherfamilie gespalten hat und Scheich Ahmad veranlasst, sich von einigen seiner sportlichen Ämter zurückzuziehen, einschliesslich der Mitgliedschaft im Internationalen Olympischen Komitee.

(AWP)