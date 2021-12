Genfer Privatkliniken müssen Operationen übernehmen

Die Genfer Universitätsspitäler (HUG) sind wegen der stetig steigenden Zahl von Krankenhauseinweisungen wegen Coronavirus-Infektionen bereits seit dem 3. Dezember im Krisenmodus, wie das Genfer Gesundheitsdepartement am Dienstag mitteilte. Nun seien sie am Limit und müssten ihre operative Tätigkeit einschränken. Dringende Operationen werden aber nicht wie in anderen Schweizer Spitälern einfach abgesagt oder verschoben, sondern an Privatkliniken delegiert.

Die Clinique Générale Beaulieu, die Klinik Hirslanden-la Colline, die Klinik Hirslanden-les Grangettes und das Tour Hospital müssen auf Geheiss des Gesundheitsdepartementes ab (morgen) Mittwoch ihre Strukturen zur Verfügung stellen und die notwendigen organisatorischen Massnahmen treffen, um dringende Operationen zu übernehmen. Das Gesundheitsdepartement danke den Privatkliniken für ihr Engagement und insbesondere den chirurgischen Teams für ihre Mobilisierung, "um der Genfer Bevölkerung in dieser kritischen Zeit den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu gewährleisten".

Wie das Gesundheitsdepartement weiter mitteilte, bereitet sich auch das Genfer Ärztenetz speziell auf die Feiertage vor. So bleiben die meisten Arztpraxen über Weihnachten und Neujahr offen, "um den sehr wichtigen medizinischen Versorgungsbedarf aufgrund der hohen Verbreitung des Covid-19-Virus zu decken".

Dank der Impfung gehe nur ein begrenzter Teil der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hätten, ins Spital. Sehr viele Patienten benötigten jedoch eine ambulante Überwachung durch einen Arzt. Um die Notaufnahmen der Klinikstandorte in einer meist hektischen Zeit nicht zu überlasten, würden zum Jahresende deshalb besondere Anstrengungen unternommen.

(AWP)