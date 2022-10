Dabei geht es um die Lohn- und Sozialversicherungsrückstände, die das Unternehmen seinen Fahrern auszahlen will, die bis vor kurzem noch als Selbstständige und nicht als Angestellte arbeiteten. Der Kanton will diesen Vorschlag nun prüfen. Dies werde einige Wochen in Anspruch nehmen, hiess es.