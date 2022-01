Der Streit um eine EU-Einstufung der Atomenergie als nachhaltige Übergangstechnologie im Kampf gegen den Klimawandel beschert Deutschland und seinem engsten Partner Frankreich gleich zu Beginn des Jahres 2022 einen handfesten Streit. Dabei wollen die Regierungen in Berlin und Paris ihre am 1. Januar übernommenen Präsidentschaften bei G7 und der EU eigentlich in enger Abstimmung führen.

Das hat auch die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) betont, die für die Debatten im G7-Rahmen der wichtigsten westlichen Industrienationen auf eine "Präventions- und Transformationsagenda" setzt. Aber es zeigen sich im Jahr der französischen Präsidentschaftswahl auch deutliche Differenzen.

INDUSTRIEPOLITIK

Einig sind sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dass die EU sich unabhängiger von Akteuren wie China, aber auch den USA machen soll. Beide dringen deshalb in der EU auf eine aktivere Industriepolitik gerade in Hightech-Bereichen. Dies beinhaltet die Forderung nach Ausnahmen von strikten EU-Beihilfe-Regeln für als strategisch angesehene Bereiche wie etwa die Chip-Produktion.

EU-FINANZPOLITIK

Differenzen gibt es bei der Frage, ob genug Geld für Investitionen in Europa zur Verfügung steht. Macron dringt wie Italiens Ministerpräsident Mario Draghi auf eine Lockerung der Schulden-Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts, um mehr Kredite für Investitionen aufnehmen zu können.

Scholz hält die derzeitigen Flexibilität für ausreichend und verweist darauf, dass diese etwa den Einsatz von 750 Milliarden Euro im Rahmen des Corona-Wiederaufbaupakts erlaubt hat. Auch innerhalb der Ampel-Regierung gibt es dazu unterschiedliche Meinungen.

ENERGIEPOLITIK

Sowohl in der EU als auch bei G7 ist die Haltung der Staaten gegenüber Atomkraft und dem Einsatz des fossilen Energieträgers Gas unterschiedlich. Frankreich setzt sehr stark auf Atomenergie und versucht, dafür sowohl in der EU als auch im G7-Kreis Unterstützung zu mobilisieren.

Die Ampel-Regierung lehnt dagegen den Einsatz der Atomenergie ab. Deutschland hatte aber in Brüssel auf die Nachhaltigkeits-Klassifizierung für Gas gedrungen. Scholz und Macron wissen um den Konflikt, der in beiden Hauptstädten als nicht auflösbar gilt. Zur Spaltung wird dies nicht führen: Der Energiemix bleibt in der EU nationale Zuständigkeit.

AUSSENPOLITIK

Nicht nur im Russland-Ukraine-Konflikt nehmen Deutschland und Frankreich gemeinsame Positionen ein. Dies gilt auch für andere aktuelle Konfliktthemen wie das Atomabkommen mit Iran und im Prinzip auch die Stabilisierung der Sahel-Zone. Macron befürwortet allerdings eine aktivere Aussenpolitik mit einer militärischen Komponente und dringt dazu auf einen stärkeren deutschen Beitrag.

Seit Jahren kritisiert Frankreich zudem eine restriktive deutsche Haltung bei Rüstungsexporten, die industrielle militärische Gemeinschaftsprojekte behindere. In Berlin wird bei diesem Aspekt gebremst - zumal der Einsatz der Bundeswehr im Ausland vom Bundestag abgesegnet werden muss.

(Reuters/cash)