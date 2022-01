"Wir müssen die Behörden in Peking daran erinnern, die Situation nicht falsch einzuschätzen und die interne Ausbreitung 'militärischem Abenteurertums' zu verhindern", sagte Tsai am Samstag in ihrer Rede, die live auf Facebook übertragen wurde.

China beansprucht das demokratisch regierte Taiwan als sein eigenes Territorium und hat in den letzten zwei Jahren den militärischen und diplomatischen Druck erhöht, um seine Souveränitätsansprüche durchzusetzen. In seiner Neujahrsansprache hatte der Präsident Chinas, Xi Jinping, erklärt, Menschen auf beiden Seiten der Meeresenge sehnten sich danach, die Wiedervereinigung des Mutterlandes abzuschliessen.

(Reuters)