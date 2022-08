Der Insider sagte Reuters, nicht mehr als zehn chinesische und taiwanische Marineschiffe hätten am Nachmittag noch an der Mittellinie der Taiwan-Strasse, der inoffiziellen Grenze, einander gegenübergestanden. Das sei eine Zahl, die "deutlich niedriger" sei als noch vor einigen Tagen, sagte der mit der Sachlage vertraute Insider. Mehrere chinesische Schiffe seien vor Taiwans Ostküste und in der Nähe der japanischen Insel Yonaguni im Einsatz. Yonaguni ist rund 100 Kilometer von Taiwan entfernt und die ihm am nächsten gelegene japanische Insel.

China hatte vor einer Woche seine bislang grössten Marine- und Luftwaffen-Manöver in den Gewässern rund um Taiwan anlaufen lassen. Den Militärübungen vorausgegangen war der Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosis in Taiwan. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses hatte ihre Visite als Signal der Solidarität mit der auf Unabhängigkeit beharrenden Insel bezeichnet. Die Volksrepublik China, die Taiwan als Teil ihres Territoriums erachtet, wertete den Besuch als Provokation.

Taiwans Präsidentin Tsai sagte, ihr Land werde den Konflikt mit der Volksrepublik China nicht schüren oder einen Streit provozieren. Sie unterstrich zugleich, dass Taiwan seine Souveränität und nationale Sicherheit verteidigen werde. Tsai räumte ein, das Militär stehe unter Druck. "Angesichts der jüngsten militärischen Provokationen Chinas stehen die Streitkräfte des Landes direkt an vorderster Front, und ihre Aufgaben werden nur noch beschwerlicher und der Druck noch grösser."

Die Volksrepublik China äusserte sich am Donnerstag nicht zur Aktivität ihres Militärs rund um Taiwan. Am Mittwoch hatte sie erklärte, ihr Militär habe verschiedene Aufgaben rings um Taiwan erfüllt, es werde aber regelmässig patrouillieren. Parallel zu dem chinesischen Grossmanöver hat Taiwan mehrere kleinere Militärübungen abgehalten.

(Reuters)