Geplante Lockerungen im Kündigungsschutz für deutsche Banker ziehen sich hin

Die von der Bundesregierung angestrebte Lockerung des Kündigungsschutzes für Topverdiener in Banken lässt auf sich warten. "Die konkreten Ausarbeitungen hierzu bleiben abzuwarten", teilte das Bundesarbeitsministerium auf Anfrage mit. Um Londoner Banken einen Umzug nach Deutschland schmackhafter zu machen, hatten CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben, sich für "attraktive Rahmenbedingungen am Finanzplatz Deutschland" einzusetzen.