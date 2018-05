Trump schrieb in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an Kim, ein solches Treffen sei gegenwärtig nicht angemessen. Er begründete den Schritt mit zuletzt von Kim gezeigten "offenen Feindseligkeiten". Er freue sich aber darauf, Kim eines Tages zu treffen.

Trump’s decision was communicated Thursday in a letter to Kim released by the White House. “You talk about your nuclear capabilities, but ours are so massive and powerful that I pray to God they will never have to be used,” Trump wrote. pic.twitter.com/liuZrQ5gMU

— Bloomberg (@business) May 24, 2018