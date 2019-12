Géraldine Savary neue Präsidentin der Postkommission

Mit Savary steht erstmals eine Frau an der Spitze der Behörde, wie die PostCom am Donnerstag mitteilte. Savary war 2003 als SP-Politikerin in den Nationalrat gewählt worden, vier Jahre später zog sie für den Kanton Waadt in den Ständerat ein. Savary war etwa in der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen und befasste sich dort mit postalischen Fragen.

Hans Hollenstein scheidet per 31. Dezember 2019 aus der PostCom aus. Er war seit 2011 zunächst als designierter Präsident für den Aufbau der neu geschaffenen Kommission verantwortlich. Ab Oktober 2012 leitete er sie unter der neuen Postgesetzgebung.

Die PostCom beaufsichtigt den schweizerischen Postmarkt und muss darüber wachen, dass die Grundversorgung in hoher Qualität erfolgt und es einen fairen Wettbewerb gibt. Sie ist administrativ dem Departement Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) angegliedert und unabhängig.

mk

(AWP)