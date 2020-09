Gerichtshof soll laut Griechenland im Ägäis-Streit mit Ankara entscheiden

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat im Streit mit der Türkei um Gebiete in der Ägäis mit Sanktionen gedroht und die Anrufung des Internationalen Gerichtshofs vorgeschlagen. Wenn Ankara bis zu einem EU-Sondergipfel am 24. und 25. September keine Vernunft annehme, hätten die EU-Regierungschefs "keine andere Option, als wirksame Sanktionen zu beschliessen", schrieb Mitsotakis in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Donnerstag).